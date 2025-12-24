قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو
فاكهة غير متوقعة تقوي المخ وتمنع السرطان وآلزهايمر والتجاعيد.. اكتشفها
برلماني لبناني سابق: البلاد تمر بتجاذبات سياسية كبيرة ومعقدة
محافظات

النائب العام الفلسطيني: مكتبة الإسكندرية منبر تنويري إقليمي وعالمي

أ ش أ

أشاد النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، بدور مكتبة الإسكندرية؛ باعتبارها منبراً تنويرياً في الشرق الأوسط والعالم، مثمناً جهودها في نشر المعرفة والثقافة وتعزيز الحوار الفكري.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء لمكتبة الإسكندرية، يرافقه وفدا من أعضاء النيابة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المكتبة، بالإنابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وتفقد النائب العام الفلسطيني والوفد المرافق له؛ معالم ومراكز المكتبة المختلفة أبرزها قاعة الاطلاع الرئيسية بالمكتبة بما تضمنه من مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام.

كما اطلع النائب العام الفلسطيني خلال الجولة على أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية والتكنولوجية، فضلاً عن والمواد المعرفية والتراثية التي تحتويها المكتبة.

وفي نهاية الجولة أهدى الدكتور محمد سليمان، النائب العام الفلسطيني، أحد أبرز مطبوعات مكتبة الإسكندرية. 

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

