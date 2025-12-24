النائب العام الفلسطيني: مكتبة الإسكندرية منبر تنويري إقليمي وعالمي

أشاد النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، بدور مكتبة الإسكندرية؛ باعتبارها منبراً تنويرياً في الشرق الأوسط والعالم، مثمناً جهودها في نشر المعرفة والثقافة وتعزيز الحوار الفكري.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء لمكتبة الإسكندرية، يرافقه وفدا من أعضاء النيابة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات المكتبة، بالإنابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

وتفقد النائب العام الفلسطيني والوفد المرافق له؛ معالم ومراكز المكتبة المختلفة أبرزها قاعة الاطلاع الرئيسية بالمكتبة بما تضمنه من مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام.

كما اطلع النائب العام الفلسطيني خلال الجولة على أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية والتكنولوجية، فضلاً عن والمواد المعرفية والتراثية التي تحتويها المكتبة.

وفي نهاية الجولة أهدى الدكتور محمد سليمان، النائب العام الفلسطيني، أحد أبرز مطبوعات مكتبة الإسكندرية.