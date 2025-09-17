إصدار iOS 26 متاح لهذه الهواتف.. تعرف على أبرز الميزات والتحديثات

أصبح نظام التشغيل iOS 26 متاحا الآن للتنزيل على هواتف آيفون، عند التحديث، ستلاحظ العديد من التغييرات التي تشمل تصميما جديدا أطلقته أبل تحت اسم “الزجاج السائل”.

يظهر هذا التصميم الشفاف داخل التطبيقات وكذلك على شاشات القفل والشاشة الرئيسية، كما تمنحك آبل خيارا لتقليل الشفافية.

ويعد هذا التغيير جزءا من عدة تحديثات رئيسية تشمل أيضا الأنظمة الأخرى لأجهزة أبل مثل macOS و iPadOS وwatchOS، والتي يمكن تنزيلها الآن أيضا.

من أبرز التحسينات التي ستلاحظها في تطبيقات الهاتف والرسائل هو إمكانية تصفية الرسائل المزعجة أو المرسلين غير المعروفين، بالإضافة إلى خيار للحفاظ على مكانك في المكالمات الهاتفية عندما تكون في انتظار الرد من ممثل الخدمة.

ولإضفاء المزيد من المرح، أصبح بإمكانك الآن إنشاء استطلاعات رأي ضمن الرسائل الجماعية، كما تم إضافة ميزة الترجمة الحية لساعة آبل AirPods، بالإضافة إلى رسوم متحركة جديدة في شاشة رمز المرور ومركز التحكم.

هل جهازك يدعم التحديث؟

بدلا من إصدار iOS 19، قررت آبل تجاوز هذا الرقم إلى iOS 26، حيث سيتم محاذاة أرقام الإصدارات مع نظام يعتمد على السنة، مشابها لتسمية طرازات السيارات، وعلى الرغم من أن الإصدارات الجديدة مثل iOS وغيرها من الأنظمة أطلقت في عام 2025، فقد تم تعيينها جميعا برقم (26) لتتناسب مع السنة القادمة.

وتشمل قائمة هواتف آيفون المؤهلة لتحديث iOS 26 الجديد من آبل، الأجهزة التالية:

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

كيفية إيقاف إعدادات “الزجاج السائل” في iOS 26



إذا لم تعجبك الواجهة الشفافة بعد تنزيل iOS 26، يمكنك تعديل بعض إعدادات الوصول. على الرغم من أنه لا يمكنك إيقاف “الزجاج السائل” تماما، يمكنك تقليل تأثيره عبر الذهاب إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > الحركة وتفعيل خيار “تقليل الحركة”.

كما يمكنك جعل القوائم المنسدلة أكثر تعتيما عبر الإعدادات > إمكانية الوصول > حجم العرض والنص وتفعيل خيار "تقليل الشفافية".

أهم الميزات الجديدة في iOS 26

يأتي iOS 26 مع العديد من الميزات الجديدة، أبرزها:

- إعادة تصميم تطبيق الهاتف: أصبح بإمكانك الآن التمرير عبر جهات الاتصال والمكالمات الأخيرة ورسائل البريد الصوتي جميعها في شاشة واحدة. كما تم إضافة ميزة "مساعد الانتظار التي تعلمك عندما يكون ممثل الخدمة جاهزا للرد عليك.

- الترجمة الحية في الهاتف وFaceTime والرسائل: يتيح iOS 26 لك التحدث مع شخص يتحدث لغة أخرى عبر الهاتف أو FaceTime أو الرسائل، حيث تتم الترجمة الحية للمحادثة في الوقت الفعلي.

- الاستطلاعات في الدردشات الجماعية: أصبح بإمكانك الآن إنشاء استطلاعات رأي في الرسائل الجماعية لتحديد أمور مثل مكان تناول الطعام أو السيارة التي ستستخدمها في الرحلات.

- تصنيف المرسلين غير المعروفين في الرسائل: سيتم تصنيف الرسائل المزعجة تلقائيا في مجلد منفصل، مما يوفر لك تجربة استخدام أكثر سلاسة.

- الذكاء البصري: مثل البحث العكسي عن الصور في جوجل، تتيح لك هذه الميزة البحث عن أي شيء يظهر على شاشة جهازك. على سبيل المثال، إذا رأيت حذاءا في صورة على إنستجرام، يمكنك التقاط لقطة شاشة واستخدام الذكاء البصري للعثور على الحذاء أو شيء مشابه.

- تحديثات تطبيق الكاميرا: أصبح استخدام تطبيق الكاميرا أسهل مع وضع الأزرار والقوائم في أماكن مريحة، كما تم إضافة ميزة جديدة تعلمك إذا كانت العدسة بحاجة إلى تنظيف.

- ميزة “سلامة التواصل” في FaceTime: يتم إيقاف الاتصال إذا تم اكتشاف محتوى غير لائق، وهذه الميزة تهدف إلى حماية الأطفال من التعرض لمحتوى ضار.

ما هي الأجهزة التي لن تحصل على تحديث iOS 26؟



لن يدعم التحديث بعض أجهزة آيفون القديمة مثل iPhone XR وXS، لكن الأجهزة التي تم إصدارها منذ عام 2019 أو بعده ستكون مؤهلة للتحديث إلى iOS 26.