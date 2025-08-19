تغيير قادم لـ iMessage في iOS 26.. لا تفوّت هذه الميزة المخفية بـ الآيفون

تستعد شركة آبل لإطلاق واحد من أكبر تحديثاتها لنظام التشغيل، iOS 26، الشهر المقبل بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف iPhone 17.

وإلى جانب إعادة التصميم الكبيرة، يضم التحديث مجموعة من التحسينات الصغيرة والمفيدة، من بينها ميزة طال انتظارها ستغير طريقة تعاملنا مع الرسائل غير المكتملة في تطبيق iMessage.

لأول مرة على الإطلاق، سيحتوي تطبيق iMessage على مجلد مخصص لـ "المسودات". فبمجرد كتابة رسالة ثم مغادرة المحادثة دون إرسالها، سيتم حفظها تلقائيًا كمسودة، وهي إضافة رائعة لأولئك الذين يفضلون التفكير مليًا في كلماتهم قبل الضغط على زر الإرسال.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

أضافت آبل زر "تصفية" (Filter) جديدًا في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الرسائل الرئيسية. عند الضغط عليه، ستظهر قائمة ذكية تتيح لك تنظيم محادثاتك بسهولة. وبجانب الأقسام المعتادة مثل "الرسائل المزعجة" و"المحذوفة مؤخرًا"، ستظهر فلاتر أخرى بناءً على حالة رسائلك:

فلتر "المسودات": يظهر فقط عندما تكون لديك رسائل غير مكتملة، ويعرض لك المحادثات التي تحتوي على مسودات فقط.

فلتر "غير مقروءة": يظهر تلقائيًا إذا كانت لديك رسائل لم تقرأها بعد، ويختفي بمجرد قراءة جميع الرسائل.

فلتر "الإرسال لاحقًا": يظهر إذا كنت قد قمت بجدولة رسالة لإرسالها في وقت لاحق.

هذا النهج الذكي يجعل الواجهة بسيطة وغير مزدحمة، حيث لا تظهر الفلاتر إلا عند الحاجة إليها. وللتأكد من أنك لن تنسى أنك تستخدم فلترًا، سيتحول لون زر التصفية إلى اللون الأزرق البارز عندما يكون نشطًا، وبنقرة واحدة عليه مرة أخرى، ستعود إلى عرض جميع محادثاتك.

إضافة طال انتظارها

تعتبر هذه الميزة إضافة بسيطة لكنها فعالة للغاية، وقد طال انتظارها من قبل مستخدمي iMessage لسنوات. فبدلاً من البحث اليدوي عن المحادثات التي تركت فيها رسائل غير مكتملة، أصبح الوصول إليها الآن منظمًا وبسيطًا.

يُذكر أن نظام iOS 26 يمر حاليًا بمرحلة الاختبار التجريبي (Beta)، ومن المقرر أن يصل إلى جميع هواتف آيفون المدعومة الشهر المقبل.