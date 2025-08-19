تسريبات تكشف عن ثورة قادمة.. آبل تخطط لتغيير جذري في تصميم ساعتها لعام 2026

بدأت الأوساط التقنية تضج بتقارير جديدة تشير إلى أن شركة آبل تستعد لإحداث أكبر تغيير في تصميم ساعتها الذكية منذ إطلاقها لأول مرة، حيث يُتوقع أن يشهد طراز واحد على الأقل من ساعات آبل الفاخرة لعام 2026 إعادة تصميم خارجية شاملة.

نقل تقرير صادر عن موقع "DigiTimes"، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل سلسلة التوريد، أن آبل تعمل على تصميم جديد كليًا لساعتها القادمة، والتي قد تكون Apple Watch Series 12 أو Apple Watch Ultra 4.

ويشير التسريب إلى أن التغييرات لن تقتصر على الشكل الخارجي فحسب، بل ستتضمن أيضًا إضافة ثمانية مستشعرات جديدة، يُقال إنها مرتبة في نمط دائري قد يكون مرئيًا من خلال الغطاء الزجاجي في الجانب السفلي من الساعة.

تركيز أكبر على الصحة

يأتي الحديث عن زيادة عدد المستشعرات ليدعم التوجه الاستراتيجي لشركة آبل في تحويل ساعتها إلى جهاز متكامل لمراقبة الصحة. فمن المعروف أن الشركة تعمل باستمرار على إضافة ميزات صحية جديدة، ومن بينها ميزة قيد التطوير حاليًا لتنبيه المستخدم بعلامات ارتفاع ضغط الدم.

ورغم أن هذه الميزة قد تظهر لأول مرة في ساعة Series 11 الشهر القادم، إلا أن هناك احتمالًا لتأجيلها حتى عام 2026 لتكون جزءًا من الإطلاق الكبير للساعة ذات التصميم الجديد.

لمحة عن المستقبل القريب: ذكاء آبل في طريقه للساعة

في سياق متصل، زعم التقرير أيضًا أن ساعة Apple Watch Series 11، التي تفصلنا أسابيع قليلة عن إطلاقها، ستحصل على دعم لمنظومة "ذكاء آبل" (Apple Intelligence).

ومن شأن هذه الإضافة أن تمنح الساعة إمكانيات أكثر ذكاءً في إدارة البيانات الصحية.

ومع ذلك، يثور تساؤل حول كيفية تحقيق ذلك في ظل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المحدودة في الساعة، مما يرجح أنها ستعتمد بشكل كبير على هاتف الآيفون المقترن بها لمعالجة المهام المعقدة.

بين الحقيقة والشائعات

من المهم الإشارة إلى أن تقارير موقع "DigiTimes" لها سجل متفاوت من حيث الدقة، مما يلقي بظلال من الشك حول مدى تأكيد هذه الأنباء المتعلقة بإعادة التصميم الكبرى.

ولكن على الصعيد الشخصي، أرى أن هذه الشائعات تبدو منطقية. فإذا كانت التسريبات العديدة حول إعادة تصميم هاتف iPhone 17 Pro صحيحة، فليس من المستبعد أن تسعى آبل لتوحيد لغة التصميم عبر أجهزتها الرئيسية.

لقد حافظت ساعة آبل على شكلها المربع الأيقوني منذ بدايتها، وربما حان الوقت أخيرًا لتغيير يواكب تطور منتجات الشركة ويعيد إثارة حماس المستخدمين.