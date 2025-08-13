قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص.. آبل ترد بقوة على اتهامات إيلون ماسك بالتحيز في ترتيب التطبيقات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

في ظل اعتماد الكثيرين على التكييف بشكل يومي، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات التشغيل، أصبحت فواتير الكهرباء عبئا على العديد من الأسر، إلا أن هناك حيلة بسيطة وسهلة يمكنها أن تساعدك على تبريد الجو وتوفير الطاقة في آن واحد فقط عبر زر واحد في ريموت التكييف.


أبل تستعد لإطلاق جهاز MacBook اقتصادي بمعالج A18 Pro وسعر منافس
 

تعمل شركة أبل على تطوير إصدار اقتصادي جديد من أجهزة MacBook، مع خطط لبدء الإنتاج خلال نهاية عام 2025، تمهيدا لطرحه في الأسواق مطلع عام 2026. 

Perplexity تفاجئ السوق بعرض شراء متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار

في خطوة مفاجئة وصادمة لسوق التكنولوجيا، قدمت شركة Perplexity، المتخصصة في البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي، عرضا غير مرغوب فيه لشراء متصفح كروم من شركة جوجل مقابل 34.5 مليار دولار نقدا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

أقوى من المتوقع.. تسريب يكشف معالج iPhone 17 Air المثير للجدل

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، سلسلة هواتف iPhone 17 في 9 سبتمبر المقبل، ووسط سيل من التسريبات، تشير مصادر متطابقة إلى أن iPhone 17 Air سيحل محل iPhone 16 Plus، والذي لم يحقق مبيعات مرضية على ما يبدو.

ثردز تكسر حاجز الـ 400 مليون مستخدم نشط شهريا

أعلنت شركة “ميتا” Meta، أن منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تم إطلاقها قبل عامين كـ منافس مباشر لتويتر (الذي أصبح يعرف الآن باسم إكس)، قد تجاوزت حاجز 400 مليون مستخدم نشط شهريا، وفقا لما أكده رئيس إنستجرام آدم موسيري يوم الثلاثاء.

واتساب ويب: كل ما تحتاج معرفته وكيفية الاستخدام بسهولة

يعد واتساب ويب أحد أكثر ميزات تطبيق واتساب المملوك لشركة “ميتا” فائدة للمستخدمين، حيث يسمح لهم باستخدام التطبيق على الكمبيوتر عبر المتصفح، كما أطلقت خدمة المراسلة مؤخرا عدة ميزات جديدة، منها دعم الأجهزة المتعددة، لكن يبقى شرط وجود اتصال إنترنت مستقر على هاتفك لاستخدام واتساب ويب.

آبل ترد بقوة على اتهامات إيلون ماسك بالتحيز في ترتيب التطبيقات

شن الرئيس التنفيذي لمنصة إكس (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، هجوما حادا على شركة آبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما إياها بالتحيز ورفض إدراج تطبيقاته ضمن قسم “التطبيقات الأساسية” في متجر التطبيقات.


سام ألتمان يكشف تحديثات ثورية في ChatGPT

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن مجموعة من التحديثات الجديدة في ChatGPT، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في نموذج GPT-5 الأحدث، مع توسيع خيارات النماذج للمشتركين المدفوعين.

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

