أخبار التكنولوجيا| زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص.. آبل ترد بقوة على اتهامات إيلون ماسك بالتحيز في ترتيب التطبيقات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

في ظل اعتماد الكثيرين على التكييف بشكل يومي، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات التشغيل، أصبحت فواتير الكهرباء عبئا على العديد من الأسر، إلا أن هناك حيلة بسيطة وسهلة يمكنها أن تساعدك على تبريد الجو وتوفير الطاقة في آن واحد فقط عبر زر واحد في ريموت التكييف.

تعمل شركة أبل على تطوير إصدار اقتصادي جديد من أجهزة MacBook، مع خطط لبدء الإنتاج خلال نهاية عام 2025، تمهيدا لطرحه في الأسواق مطلع عام 2026.

في خطوة مفاجئة وصادمة لسوق التكنولوجيا، قدمت شركة Perplexity، المتخصصة في البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي، عرضا غير مرغوب فيه لشراء متصفح كروم من شركة جوجل مقابل 34.5 مليار دولار نقدا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، سلسلة هواتف iPhone 17 في 9 سبتمبر المقبل، ووسط سيل من التسريبات، تشير مصادر متطابقة إلى أن iPhone 17 Air سيحل محل iPhone 16 Plus، والذي لم يحقق مبيعات مرضية على ما يبدو.

أعلنت شركة “ميتا” Meta، أن منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تم إطلاقها قبل عامين كـ منافس مباشر لتويتر (الذي أصبح يعرف الآن باسم إكس)، قد تجاوزت حاجز 400 مليون مستخدم نشط شهريا، وفقا لما أكده رئيس إنستجرام آدم موسيري يوم الثلاثاء.

يعد واتساب ويب أحد أكثر ميزات تطبيق واتساب المملوك لشركة “ميتا” فائدة للمستخدمين، حيث يسمح لهم باستخدام التطبيق على الكمبيوتر عبر المتصفح، كما أطلقت خدمة المراسلة مؤخرا عدة ميزات جديدة، منها دعم الأجهزة المتعددة، لكن يبقى شرط وجود اتصال إنترنت مستقر على هاتفك لاستخدام واتساب ويب.

شن الرئيس التنفيذي لمنصة إكس (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، هجوما حادا على شركة آبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما إياها بالتحيز ورفض إدراج تطبيقاته ضمن قسم “التطبيقات الأساسية” في متجر التطبيقات.

كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن مجموعة من التحديثات الجديدة في ChatGPT، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في نموذج GPT-5 الأحدث، مع توسيع خيارات النماذج للمشتركين المدفوعين.