أبل تستعد لإطلاق جهاز MacBook اقتصادي بمعالج A18 Pro وسعر منافس

تعمل شركة أبل على تطوير إصدار اقتصادي جديد من أجهزة MacBook، مع خطط لبدء الإنتاج خلال نهاية عام 2025، تمهيدا لطرحه في الأسواق مطلع عام 2026.

ووفقا لمصادر صناعية نقلها موقع DigiTimes، من المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز الجديد من 699 دولارا للجمهور العام، و599 دولارا ضمن برنامج أبل التعليمي، وهو ما يجعله أرخص بكثير من طراز MacBook Air الحالي الذي يبدأ من 999 دولارا.

تصميم أصغر وألوان متعددة



الجهاز الجديد سيأتي بشاشة 12.9 بوصة، أي أصغر قليلا من شاشة MacBook Air بقياس 13.6 بوصة، ويتوقع أن تكون دقة الشاشة وسطوعها أقل مقارنة بلوحة Liquid Retina في أجهزة Air، كما تشير التقارير إلى أن الجهاز سيتوفر بعدة خيارات لونية، منها الوردي والأزرق والأصفر.

سيعتمد الجهاز على شريحة A18 Pro، وهي نفسها المستخدمة في هواتف iPhone 16 Pro، وعلى الرغم من أنها لن تضاهي أداء شرائح Apple M-series المخصصة لأجهزة الحاسوب، إلا أنها ستكون كافية لدعم ميزات Apple Intelligence القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فيما لم تكشف باقي المواصفات التقنية مثل الوزن، الذاكرة العشوائية رام أو السعة التخزينية بدقة، إلا أن التسريبات ترجح أن يأتي الطراز الأساسي بذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، مع آمال بأن توفر أبل نسخة تبدأ من 256 جيجابايت أيضا.

خفيف الوزن ومنافس للآيباد

من المرجح أن يكون هذا الطراز أخف وزنا من جهاز MacBook Air M4 الذي يبلغ وزنه 2.7 باوند، وقد يصل إلى وزن أقل من 2.5 باوند، وتبقى مسألة ما إذا كانت أبل ستضمه إلى سلسلة MacBook Air أو تطرحه ببساطة تحت اسم MacBook قيد التوضيح.

مع هذا السعر التنافسي، تسعى أبل إلى استقطاب الطلاب والمستخدمين الباحثين عن خيار منخفض التكلفة، ما قد يعزز حصتها في سوق الحواسيب المحمولة، إلا أن هذا الطراز الجديد قد يتقاطع مع أجهزة iPad من حيث السعر، خصوصا أن آيباد بقياس 11 بوصة وبشريحة A16 متوفر بسعر يقارب 422 دولار للطلاب.

وتشير هذه الاستراتيجية إلى محاولة أبل تقديم بديل أكثر تقليدية للحاسوب المحمول مقارنة بالآيباد، دون التضحية بجاذبية السعر.