أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه

زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص
شيماء عبد المنعم

في ظل اعتماد الكثيرين على التكييف بشكل يومي، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات التشغيل، أصبحت فواتير الكهرباء عبئا على العديد من الأسر، إلا أن هناك حيلة بسيطة وسهلة يمكنها أن تساعدك على تبريد الجو وتوفير الطاقة في آن واحد فقط عبر زر واحد في ريموت التكييف.

لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هناك خيارًا آخر داخل الريموت أكثر كفاءة وأقل تكلفة في ظروف معينة، وهو وضع "الجاف" Dry Mode، الذي يمكنه أن يحدث فرقًا واضحًا في راحة الجو داخل المنزل، ويساهم في الوقت نفسه في خفض استهلاك الكهرباء.

ما هو وضع “الجاف” في المكيف؟


وضع "الجاف" هو ميزة موجودة في معظم أجهزة التكييف الحديثة، يرمز لها غالبا برمز قطرة ماء في جهاز التحكم الريموت، بينما يرمز لوضع “التبريد” برمز ندفة الثلج، وعلى الرغم من أن الإحساس بدرجة الحرارة في الوضعين قد يبدو متشابها، إلا أن وظيفة كل منهما مختلفة تماما.

عند استخدام وضع “الجاف”، لا يعمل المكيف على خفض درجة حرارة الغرفة بشكل مباشر، بل يقلل من الرطوبة الزائدة في الهواء، مما يجعل الجو أكثر راحة دون الحاجة إلى استهلاك طاقة كبيرة.

كيف يعمل وضع “الجاف”؟


في وضع “الجاف”، يستمر تشغيل المروحة والضاغط الكومبريسور، ولكن بسرعات أقل، مع التركيز على امتصاص الرطوبة من الهواء وليس التبريد المباشر. 

هذا الوضع مفيد خصوصا في الأيام الحارة والرطبة أو الممطرة عندما تكون درجات الحرارة ليست مرتفعة جدا، لكنه غير مناسب في الأيام شديدة الحرارة، حيث يظل وضع التبريد هو الخيار الأمثل.

وضع “الجاف” في المكيف

فوائد استخدام الوضع الجاف


1. توفير الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء: تشغيل التكييف على وضع “الجاف” يستهلك طاقة أقل بكثير من وضع التبريد، لأن الضاغط لا يعمل بكامل طاقته، هذا يعني خفض فوري في استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل الفاتورة الشهرية.

2. تحسين جودة الهواء داخل المنزل : الرطوبة الزائدة قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل الحساسية، الربو، التعب، ضيق التنفس، والطفح الجلدي. يساعد وضع “الجاف” في الحفاظ على نسبة الرطوبة عند مستوى صحي (بين 30-50%)، مما يحسن جودة الهواء ويقلل من العوامل المسببة للحساسية مثل العفن والغبار.

3. حماية المنزل والأثاث: الرطوبة المرتفعة تؤدي إلى نمو العفن والروائح الكريهة، خاصة على الستائر، الأثاث، الملابس، والمناشف، كما أنها قد تسبب تلف الأجهزة الإلكترونية والأدوات المعدنية بسبب الصدأ والتآكل، يساعد الوضع الجاف في تجنب هذه المشاكل من خلال الحفاظ على مستوى رطوبة معتدل.

متى يجب استخدام وضع “الجاف”؟


- عندما تكون درجة الحرارة معتدلة ولكن الجو لزج وغير مريح.

- ينصح بعدم استخدامه لأكثر من 1-2 ساعة متواصلة لتفادي الجفاف الزائد في الهواء.

تقليل استهلاك الكهرباء باستخدام ريموت التكييف

1. شغل التكييف على وضع التبريد حتى تبرد الغرفة.

2. اضغط على زر Mode في الريموت.

3. اختر Dry، يظهر عادة على شكل رمز قطرة ماء أو علامة A+.

4. اضبط درجة الحرارة على 25 درجة، وهي مثالية للتوفير.

5. يمكن العودة لوضع التبريد بالضغط مجددا على زر Mode واختيار Cool.

