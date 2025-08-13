ثردز تكسر حاجز الـ 400 مليون مستخدم نشط شهريا

أعلنت شركة “ميتا” Meta، أن منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تم إطلاقها قبل عامين كـ منافس مباشر لتويتر (الذي أصبح يعرف الآن باسم إكس)، قد تجاوزت حاجز 400 مليون مستخدم نشط شهريا، وفقا لما أكده رئيس إنستجرام آدم موسيري يوم الثلاثاء.

وقال موسيري عبر منشور رسمي: “قبل بضعة أسابيع، تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريا على ثريدز حاجز 400 مليون، لقد كانت رحلة مذهلة خلال العامين الماضيين، بدأت المنصة كمجرد فكرة مجنونة لمنافسة تويتر، لكنها تحولت إلى مساحة حقيقية لتبادل وجهات النظر.. ممتن لكل من ساهم في بناء هذا المكان لا يزال أمامنا الكثير من العمل”.

نمو لافت في الربع الأخير



هذا الإنجاز يعني أن المنصة أضافت 50 مليون مستخدم نشط شهريا خلال الربع الأخير فقط، بعد أن أعلن مارك زوكربيرج في أبريل الماضي أن عدد المستخدمين النشطين شهريا وصل إلى 350 مليون.



وبحسب تصريحات سابقة للرئيسة التنفيذية السابقة لمنصة إكس، ليندا ياكارينو، فإن عدد مستخدمي إكس النشطين شهريا يفوق 600 مليون.



لكن على صعيد الاستخدام اليومي عبر الأجهزة المحمولة، تظهر بيانات شركة Similarweb المتخصصة في تحليلات السوق، أن ثريدز يقترب بشكل كبير من إكس:

- في يونيو 2025، سجل تطبيق ثريدز على iOS وأندرويد حوالي 115.1 مليون مستخدم نشط يوميا، بزيادة سنوية بلغت 127.8%.

- بالمقابل، سجلت منصة إكس نحو 132 مليون مستخدم يومي، بانخفاض سنوي قدره 15.2%.

الويب لا يزال لصالح إكس

رغم التقدم الكبير على مستوى تطبيقات الهواتف، إلا أن منصة إكس لا تزال متفوقة بشكل كبير من حيث زيارات الويب اليومية على مستوى العالم:

- سجلت إكس حوالي 145.8 مليون زيارة ويب يوميا في يونيو.

- في المقابل، حققت ثريدز 6.9 مليون زيارة فقط على الويب.

يعزى هذا النمو اللافت في قاعدة مستخدمي ثريدز إلى إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة خلال العام الماضي، مثل الرسائل الخاصة DMs، والتكامل مع الشبكات الفيدرالية Fediverse، والخلاصات المخصصة، ومزايا ذكاء اصطناعي محسنة، وغيرها من التحسينات المستمرة.



جدير بالذكر أن ثريدز شهدت خلال الربع الأول من هذا العام نموا أسرع مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، حيث أضافت 30 مليون مستخدم، مقابل 20 مليون في الربع السابق.



ومن اللافت أن ثريدز أضافت عدد مستخدمين خلال ثلاثة أشهر يقارب العدد الإجمالي لمستخدمي منصة Bluesky، أحد منافسيها الجدد، والتي تعتمد على نموذج لامركزي ولديها حاليا نحو 35 مليون مستخدم فقط.



وعلى الرغم من أن ثريدز ما تزال أصغر حجما مقارنة بتطبيقات “ميتا” الأخرى مثل فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر، وواتساب، إلا أن النمو السريع يعزز مكانتها ضمن تطبيقات التدوين المصغر.