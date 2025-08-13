قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
علاقة نادية براقع بالبلوجر ياسمين.. مواقف من فيلم ريستارت تحققت في الواقع
رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية
برلماني: خضنا انتخابات مجلس الشيوخ بشعار المشاركة لا المغالبة
اللي هيدخل غزة مصيره القتل.. أحمد موسى: 10 آلاف جندي إسرائيلي بالمستشفيات النفسية|فيديو
أصيبت بجلطة ونقلت للعناية.. تفاصيل حالة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد
أحمد موسى: جيشنا يحمي كل ذرة من تراب مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات
أحمد موسى: القناة الـ 14 الإسرائيلية أداة لليمين المتطرف وتهاجم مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثردز تكسر حاجز الـ 400 مليون مستخدم نشط شهريا

ثردز
ثردز
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا” Meta، أن منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تم إطلاقها قبل عامين كـ منافس مباشر لتويتر (الذي أصبح يعرف الآن باسم إكس)، قد تجاوزت حاجز 400 مليون مستخدم نشط شهريا، وفقا لما أكده رئيس إنستجرام آدم موسيري يوم الثلاثاء.

وقال موسيري عبر منشور رسمي: “قبل بضعة أسابيع، تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريا على ثريدز حاجز 400 مليون، لقد كانت رحلة مذهلة خلال العامين الماضيين، بدأت المنصة كمجرد فكرة مجنونة لمنافسة تويتر، لكنها تحولت إلى مساحة حقيقية لتبادل وجهات النظر.. ممتن لكل من ساهم في بناء هذا المكان لا يزال أمامنا الكثير من العمل”.

نمو لافت في الربع الأخير


هذا الإنجاز يعني أن المنصة أضافت 50 مليون مستخدم نشط شهريا خلال الربع الأخير فقط، بعد أن أعلن مارك زوكربيرج في أبريل الماضي أن عدد المستخدمين النشطين شهريا وصل إلى 350 مليون.


وبحسب تصريحات سابقة للرئيسة التنفيذية السابقة لمنصة إكس، ليندا ياكارينو، فإن عدد مستخدمي إكس النشطين شهريا يفوق 600 مليون.


لكن على صعيد الاستخدام اليومي عبر الأجهزة المحمولة، تظهر بيانات شركة Similarweb المتخصصة في تحليلات السوق، أن ثريدز يقترب بشكل كبير من إكس:

- في يونيو 2025، سجل تطبيق ثريدز على iOS وأندرويد حوالي 115.1 مليون مستخدم نشط يوميا، بزيادة سنوية بلغت 127.8%.

- بالمقابل، سجلت منصة إكس نحو 132 مليون مستخدم يومي، بانخفاض سنوي قدره 15.2%.

الويب لا يزال لصالح إكس

رغم التقدم الكبير على مستوى تطبيقات الهواتف، إلا أن منصة إكس لا تزال متفوقة بشكل كبير من حيث زيارات الويب اليومية على مستوى العالم:

- سجلت إكس حوالي 145.8 مليون زيارة ويب يوميا في يونيو.

- في المقابل، حققت ثريدز 6.9 مليون زيارة فقط على الويب.

يعزى هذا النمو اللافت في قاعدة مستخدمي ثريدز إلى إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة خلال العام الماضي، مثل الرسائل الخاصة DMs، والتكامل مع الشبكات الفيدرالية Fediverse، والخلاصات المخصصة، ومزايا ذكاء اصطناعي محسنة، وغيرها من التحسينات المستمرة.
 

جدير بالذكر أن ثريدز شهدت خلال الربع الأول من هذا العام نموا أسرع مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، حيث أضافت 30 مليون مستخدم، مقابل 20 مليون في الربع السابق.


ومن اللافت أن ثريدز أضافت عدد مستخدمين خلال ثلاثة أشهر يقارب العدد الإجمالي لمستخدمي منصة Bluesky، أحد منافسيها الجدد، والتي تعتمد على نموذج لامركزي ولديها حاليا نحو 35 مليون مستخدم فقط.


وعلى الرغم من أن ثريدز ما تزال أصغر حجما مقارنة بتطبيقات “ميتا” الأخرى مثل فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر، وواتساب، إلا أن النمو السريع يعزز مكانتها ضمن تطبيقات التدوين المصغر.

ثريدز Threads منافس تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

ترشيحاتنا

توتنهام

تشكيل توتنهام أمام باريس سان جيرمان بالسوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان أمام توتنهام بكأس السوبر الأوروبي

زيزو

شوبير: الأهلي طلب من زيزو عدم التدخل بأزمته مع الزمالك لا هو ولا حد من الدائرة المحيطة به

بالصور

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

دوخة
دوخة
دوخة

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد