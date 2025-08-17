قبل الإطلاق الرسمي.. أهم مواصفات ساعات آبل واتش11 وUltra 3

تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل القادم من ساعاتها الذكية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير للإعلان عن Apple Watch Series 11، إلى جانب احتمال إطلاق النسخة الجديدة من Apple Watch Ultra 3.

بحسب المحلل الشهير “مارك جورمان” من وكالة “بلومبرج”، فإن كلا من Series 11 وUltra 3 قيد التطوير حاليا، مع توقعات بإمكانية طرح إصدار جديد من فئة SE الاقتصادية، رغم عدم تأكيد ذلك حتى الآن، ويذكر أن آبل لم تصدر تحديثات لسلسلة Ultra أو SE في العام الماضي، ما يعزز فرضية عودتهما هذا العام.

التصميم

تشير التسريبات إلى أن Series 11 سيحتفظ بنفس التصميم المسطح والأنيق الذي تم تقديمه مع Series 10، والمتوفر بقياسين 42 ملم و46 ملم.

ومن المتوقع أن تصنع الزجاجات الواقية للشاشة داخل الولايات المتحدة، ضمن الشراكة الجديدة بين آبل وشركة Corning، ما قد يساهم في تحسين المتانة، وتقليل الأثر البيئي، وتسريع عمليات الإصلاح.

وتفيد تقارير “MacRumors”، بأن الشاشة قد تعتمد تقنية LTPO الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع تحسينات في السطوع والدقة، ما قد يسهم في إطالة عمر البطارية، وخاصة في إصدار Ultra 3 الذي يتوقع أن يحصل على شاشة أكبر بدقة 422×514 بكسل، بناء على تسريبات صور نظام iOS 26.

المعالج

من المنتظر أن يأتي كل من Series 11 وUltra 3 بشريحة المعالجة الجديدة من أبل S11، والتي يُتوقع أن توفر أداء أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

ورغم الشائعات التي تتحدث عن دعم تقنيات مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية وشبكات الجيل الخامس، إلا أن غورمان يرى أن هذه الميزات قد تقتصر على إصدار Ultra 3 فقط، ولن تصل إلى Series 11 في الوقت الحالي.

مراقبة ضغط الدم

من أبرز المزايا الصحية الجديدة المتوقعة في Series 11، ميزة مراقبة ضغط الدم، حيث ستحتوي الساعة على مستشعرات متقدمة تستطيع تنبيه المستخدمين في حال رصد ارتفاع محتمل في ضغط الدم، ما يسهم في زيادة الوعي بحالات ارتفاع الضغط المزمن ويعزز الوظائف الصحية الحالية للساعة.

دعم شبكات الجيل الخامس

في خطوة متأخرة نوعا ما، يبدو أن آبل تستعد أخيرا لتقديم دعم شبكات 5G في ساعاتها الذكية، بدءا من Ultra 3، يليها Series 11، ومن المتوقع أن يتم توفير هذه التقنية عبر خدمة 5G RedCap المصممة خصيصا للأجهزة القابلة للارتداء وذات استهلاك الطاقة المنخفض.

وفي سياق التحول التقني، تعمل آبل على استبدال مزود شرائح الاتصال الخلوية في ساعاتها، حيث ستنتقل من استخدام شرائح إنتل إلى شركة ميدياتك.