دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري
حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-8-2025
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة بيت لحم
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك: مجلس الإدارة سيتحرك من صباح الغد للحفاظ على حقوق النادي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
iPhone 17e ..وجه عصري بقلب من الماضي... هل تستحق آبل ثمن الترقية؟

آبل
آبل

في عالم آبل، لكل بطل قصة، ولكل فئة من الجمهور هاتفها المنتظر، ومع اقتراب أوائل العام القادم، تتجه الأنظار نحو البطل القادم للفئة الاقتصاديةوه هاتف iPhone 17e. 

هذا الجهاز، الذي سيخلف iPhone 16e الذي ورث عرش فئة SE في فبراير الماضي، يُفترض أن يكون بوابتك الأقل تكلفة لدخول عالم آبل الحديث.

لكن التسريبات الأولية من قلب خطوط الإنتاج ترسم صورة محيرة، قصة عن هاتف يخطو خطوة جريئة نحو المستقبل بتصميمه، بينما تظل قدماه عالقتين في الحاضر بتقنياته.

الوداع الأخير لـ "النتوء"

يعد التحول الذي سيجعل الهاتف يبدو وكأنه ينتمي حقًا إلى عصره، إذا كان هاتف iPhone 16e يبدو كنسخة من iPhone 14 بتصميمه القديم، فإن iPhone 17e سيقوم بقفزة جمالية هائلة. 

سيتخلى أخيرًا عن "النتوء" (Notch) الذي أصبح رمزًا للماضي، وسيحتضن "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island)، ليصبح شبيهًا بنسخة iPhone 16 الأساسية.

هذه الترقية وحدها كافية لإثارة حماس الكثيرين. فالحصول على تصميم آبل الأحدث والأكثر أناقة في هاتف اقتصادي هو انتصار بحد ذاته.

للوهلة الأولى، سيبدو الـ 17e هاتفًا عصريًا بكل المقاييس. لكن للأسف، يبدو أن رحلة التحديثات الكبرى تتوقف عند هذا الحد.

صفعة على وجه التوقعات: شاشة من عام 2024

عندما تزيح بصرك عن التصميم الجذاب وتنظر إلى ما تحته، تبدأ القصة المحبطة. تشير التسريبات إلى أن iPhone 17e سيستخدم نفس شاشة نسخة iPhone 16 الأساسية.

هذا يعني أننا سنحصل على لوحة OLED بحجم 6.1 بوصة، وهو أمر جيد، لكن مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز فقط.

نعم، 60 هرتز في هاتف من المفترض أن يصدر في عام 2026، يبدو هذا الرقم وكأنه مزحة سيئة أو وصمة عار تقنية. 

في وقت أصبحت فيه الشاشات السلسة ذات التردد العالي معيارًا أساسيًا حتى في الهواتف المتوسطة، فإن إصرار آبل على استخدام هذه التقنية البطيئة في هاتفها الاقتصادي الجديد هو أكبر خيبة أمل حتى الآن.

والأمر لا يتوقف عند الشاشة. الكاميرات أيضًا، ستبقى كما هي دون تغيير عن سابقتها في iPhone 16e. 

بالطبع، سيحصل المعالج على الترقية المتوقعة إلى شريحة A19 الجديدة، وقد نرى الجيل الثاني من مودم آبل الخلوي، لكن هذه تحسينات داخلية لا تغير من التجربة اليومية بنفس القدر.

المعادلة الصعبة: تصميم جديد أم سعر مرتفع؟

من الواضح أن نقطة البيع الرئيسية لهاتف iPhone 17e ستكون شيئًا واحدًا: أنه أرخص هاتف في عائلة آيفون 17، وهذا بحد ذاته ليس عيبًا، فالكثيرون ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على أحدث تصميم من آبل دون الحاجة لدفع ثمن الطرازات الأغلى.

لكن هنا تكمن المشكلة الحقيقية التي تلوح في الأفق. مع كل هذه التنازلات التقنية، قد ينتهي الأمر بهاتف iPhone 17e بسعر أعلى من سلفه.

فيما افادت التقارير  أن نسخة iPhone 17 Pro ستشهد زيادة في السعر هذا العام، وهناك متسع من الوقت حتى صدور الـ 17e لتؤثر العوامل الخارجية على خطط تسعير آبل.

آبل iPhone 17e iPhone

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

الدكتور مصطفى مدبولي

خفض الأسعار 20% رسمياً .. رئيس الوزراء يعلن مفاجآة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 18 أغسطس

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

