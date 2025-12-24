قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أقل من عام ونصف| 5 شركات أدوية حكومية ترتفع قيمتهم 465%.. تعرف عليهم

علياء فوزى

ارتفعت القيمة السوقية للشركات التابعة القابضة للأدوية المتداولة في البورصة المصرية –القاهرة والإسكندرية والعربية والنيل وممفيس– بنسبة 465% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، وفق لما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام.

ويتبع الشركات القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام 9 شركات منهم 5 متداول في البورصة المصرية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أبرز المعلومات عن الشركات الخمس المسجلة في البورصة، وكذلك أرباحهم التي تخطيت 2.300 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتي سبتمبر 2025: 

أولا القاهرة للأدوية:

سجلت شركة القاهرة للأدوية صافي ربح بلغ 584 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت أجمالي مبيعاتها عن الفترة المذكورة نحو 2.652 مليار جنيه.

اعادت شركة القاهرة للأدوية، في يناير الماضي، تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات بإلإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية 30%.

وتتميز شركة القاهرة للأدوية بإنتاج عدة مستحضرات منها بريزولين وترياكتين وبروكسيمول وتقوم بتصديرها الى 10 دول عربية وإفريقية.

تأسست شركة القاهرة للأدوية عام 1962 وتخصصت في إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية. 

ثانيا الأسكندرية للأدوية: 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية، تحقيق أرباحاً بلغت 495 مليون جنيه منذ يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2025.

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.

وتأسست “الإسكندرية للأدوية”عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها أربعة فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. 

وكانت قد أدخلت مؤخرًا تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF) ضمن خطوط إنتاجها وسجلت منها 4 منتجات جديدة وجار تسجيل 3 أخرى، مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء. كما تقوم بتصنيع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.

 ثالثا العربية للأدوية:

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية، تحقيق أرباحاً بلغت 375 مليون جنيه منذ يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2025.

وأدخلت الشركة العربية للأدوية تكنولوجيا جديدة لإنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.

وتأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006، أنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.
 

رابعا النيل للأدوية:

أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية، تحقيق أرباحاً بلغت 232 مليون جنيه منذ يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2025.

وتخطط النيل للأدوية لإضافة خطوط إنتاج للمستحضرات الحيوية البيولوجية.

وتجري شركة النيل للأدوية حاليا، تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول.

وتعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

خامسا ممفيس للأدوية:

أظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس للأدوية، تحقيق أرباحاً بلغت 640 مليون جنيه منذ يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2025.

وتخطط شركة ممفيس للأدوية لإضافة خط جديد لإنتاج المراهم:

وتعد شركة ممفيس تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1940، وتمتلك 14 خطا إنتاجيا منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الدول في الخليج وأفريقيا.

القابضة للأدوية الإسكندرية للأدوية النيل للأدوية القاهرة للأدوية العربية للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام

