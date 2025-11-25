قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
اقتصاد

القابضة للأدوية: 11.6 مليار جنيه أجمالي الإيرادات خلال 2024-2025

المهندس محمد الشيمي
المهندس محمد الشيمي
علياء فوزى

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير شركات الأدوية التابعة ورفع جودة منتجاتها وتوسيع شراكاتها، بما يضمن مساهمتها في تعزيز الأمن الدوائي وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن خطة العمل تعتمد على تحديث البنية الإنتاجية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وإدخال مستحضرات ومنتجات جديدة وتطوير الخطط التسويقية مع الالتزام بالمعايير العالمية للتصنيع الجيد والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، الى جانب خطط للتوسع في توطين الصناعات الحيوية مثل المواد الخام والمستحضرات البيولوجية وعلاجات الأمراض المزمنة والمستعصية، وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، مع الاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتوسيع فرص التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الاستثمارية، مع المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

واستعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال، موضحاً أن القابضة وشركاتها التابعة حققت طفرة كبيرة في الأداء المالي خلال العام 2024/2025. وبلغت الإيرادات المجمعة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام السابق، بينما حققت الشركات التابعة صافي ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 174% عن عام 2023/2024، وهو ما يعكس نجاح برامج التطوير وإعادة الهيكلة الجارية، .

وشهدت الشركات التابعة القابضة للأدوية المتداولة في البورصة المصرية – وهي شركات القاهرة والإسكندرية والعربية والنيل وممفيس – ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية بنسبة 465% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، بما يعكس تطور وقوة الأداء وثقة المستثمرين في مستقبل الشركات التابعة للقابضة.

وأوضح التقرير أن القابضة تعمل وفق خطة شاملة لإصلاح الهياكل التمويلية للشركات التابعة وإعادة هيكلة محفظة إنتاجها لزيادة حصتها السوقية، لافتاً إلى إدخال 53 مستحضراً خلال الفترة الماضية ما بين تسجيل جديد وإحياء مستحضرات لم تُنتج منذ سنوات، وفتح أسواق جديدة لها. كما تم تسجيل 7 مجموعات علاجية جديدة تشمل 45 مستحضراً تستهدف علاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والجلطات وقرح المعدة وارتفاع الدهون والمضادات الحيوية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير العلاجات الضرورية بكميات مستقرة.

وأشار إلى تطوير 97 خط إنتاج للتوافق الكامل مع معايير التصنيع الجيد GMP، إلى جانب برامج رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومات السلامة والصحة المهنية وتحسين القدرة التشغيلية للمصانع، حيث يتبع الشركة القابضة 9 مصانع إنتاجية موزعة في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسيوط تنتج 67 مجموعة علاجية و566 مستحضراً دوائياً عبر 131 خط إنتاج، مع استمرار التوسع في الطاقة الإنتاجية عبر مشروعات جديدة في عدة شركات تابعة.

وشملت المشروعات المنفذة خلال العام المالي 30 مشروعاً تضمنت خطوط إنتاج جديدة، وتطويراً شاملاً لمناطق التصنيع والمعامل والورش الفنية. ومن أهم المشروعات، إعادة إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وتطوير مصانع الخامات متعددة الأغراض والمحاليل الوريدية والمستحضرات الصلبة، وإنشاء مصنع جديد للمطهرات، وجاري تنفيذ مشروعات عديدة منها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرات الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير خطوط الأقراص والكبسول بشركتي القاهرة و"سيد" للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية ومصنع محاليل الكلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية، إضافة خط جديد لإنتاج المراهم بشركة ممفيس، وإدخال تكنولوجيا جديدة لإنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومصنع للأقراص الهرمونية والأقماع بشركة سيد في أسيوط. وأشار التقرير إلى التخطيط لإضافة خطوط إنتاج للمستحضرات الحيوية البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروعات لإنتاج الهرمونات بشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، وإنتاج المستحضرات الخاصة بعلاج الأورام، والتوسع في إنتاج المواد الخام الدوائية.

ذكر تقرير مجلس الإدارة أن القابضة تمضي قدماً في توطين عدد من الصناعات الحيوية من خلال التعاون مع شركات عالمية في مجالات المواد الخام والمستحضرات البيولوجية والمستلزمات الطبية. ومن بين المشروعات: تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية ودواه فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية ومستحضرات العيون والحقن المعقمة، اتفاقية شراكة مصرية – قطرية – أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين دوا هولدي إنترناشونال المصرية ودوا فارما الأمريكية والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية.

تصدير تنمية مصانع جديدة

