9 نجوم | الغيابات تضرب الزمالك أمام كايزر تشيفز

يحل فريق الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر يوم السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك وكايزر تشيفز فى ثاني جولات دور المجموعات كأس الكونفدرالية.

ويفتقد فريق الزمالك 9 عناصر فى مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى كاس الككونفدرالية.

وجاءت غيابات الزمالك ضد كايزر تشيفز عى النحو التالي:



دونجا - بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة

عبدالله السعيد - بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية

أحمد ربيع - بسبب إجهاد في العضلة الضامة

صلاح مصدق - بسبب شكوى فسخ العقد

محمد السيد – بسبب ملف عدم تجديد عقده

المهدي سليمان – سبب فني

أحمد حمدي – سبب فني

ايشو – سبب فني

ناصر منسي - سبب فني

إنذار رسمي لـ الزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن صلاح مصدق مدافع الفريق، تقدم بإنذار رسمي، لمجلس الإدارة، بسبب مستحقاته المتأخرة، منذ مطلع الموسم الجاري.

قال المصدر، أن مجلس الإدارة تسلم الإنذار، خلال الساعات القليلة الماضية، وتم التواصل مع اللاعب من أجل حل الأزمة ودياً منعناً لتصاعد الموقف.

أضاف، اللاعب هدد بفسخ التعاقد في حالة عدم حصوله على مستحقاته المتاخرة، خاصة في ظل تقاضي عدد من لاعبي الفريق جزء من راتبهم خلال الأيام القليلة الماضية.

تابع: صلاح مصدق يرغب في فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد وأرسل إخطارا منذ فترة وكانت هناك مهلة 15 يوم للرد على الشكوى ولكن لم يرد عليه أحد.



واصل: اللاعب اشتكي من التجاهل من جانب المسئولين والأجهزة الفنية لافتا إلي عدم المشاركة فى المباريات المحلية والقارية وعدم السماح له بالرحيل إلي الوداد المغربي.

وأكمل: نادي الزمالك تجاهل اللاعب ولم يرد علي شكواه جون إدوارد المدير الرياضي ما جعله يتقدم بشكوي ومنح إدارة القلعة البيضاء مهلة زمنية محددة من أجل إيجاد حلول لأزماته.

شدد على أن صلاح مصدق فى حال تقدمه بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمطالبة بباقي مدة عقده البالغ قيمتها مليون دولار سوف يصدر له قرار باعتباره لاعب حر بعد فسخ عقده من طرف واحد.

مدرب الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة زيسكو الزامبي

حرص أحمد عبدالرؤوف على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك، قبل ساعات قليلة من مواجهة زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أكد عبدالرؤوف، على ضرورة تحقيق نقاط المباراة الثلاثة، من أجل تحقيق إنطلاقة قوية ببداية المشوار بدور المجموعات، وخطف الصدارة مبكراً.

شدد، على ضرورة غلق جميع صفات البطولات الأخرى التي يشارك فيها الزمالك، والتركيز جيداً على مباراة اليوم، وتحقيق المكسب، من أجل اسعاد الجماهير الزملكاوية.