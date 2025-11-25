قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يستخرج تأشيرات جنوب أفريقيا لكل الأجانب استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز

شعار الزمالك
ملك موسى

تمكن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حسن " تيتو" من  استخراج تأشيرات السفر لجنوب أفريقيا لجميع اللاعبين الأجانب بالفريق بما فيهم الثنائي المغربي محمود بنتايج وعبد الحميد معالي .

يأتي ذلك بعدما سبق وتعذر سفر المغربي محمود بنتايج من قبل لجنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلنبوش في النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية.

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم غادر القاهرة عقب مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، في ظل أهمية المباراة لمنتخب فلسطين للتأهل إلى كأس العرب وهو ما جعلنا نوافق حتى نرى الأشقاء في أفضل المحافل طالما بالإمكان المساعدة، كما أن اللاعب لن يتأخر عن بعثة الفريق الأبيض.

وأضاف مدير الكرة أن اللاعب سيتواجد مع بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا بشكل طبيعي غدٍ الأربعاء، بعدما تم إنهاء كافة الإجراءات له بالتنسيق بين الجانبين .

وأوضح عبد الناصر محمد أنه تم وضع برنامج خاص للاعب لخوض تدريبات استشفائية فور وصوله لجنوب أفريقيا وسيكون جاهزًا لخوض مباراة كايزر تشيفز، وأنه تم الموافقة على انضمامه لمنتخب بلاده للوقوف بجانب منتخب فلسطين الحبيب، خاصة وأنه هناك تنسيق دائم بين نادي الزمالك والمنتخب الفلسطيني بخصوص اللاعبين في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

مسلسل كارثة طبيعية

مؤلف «كارثة طبيعية» يعلق علn تفاعل الجمهور مع توقعات النهاية

احمد ثروت وزوجته

المخرج أحمد ثروت يرزق بمولوده "عبدالله"

هاني فرحات

هاني فرحات يتألق بقيادته الأوركسترا الملكي البريطاني في حفل كامل العدد بالأهرامات

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

