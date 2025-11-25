قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها الحوثيين بحق المتهمين بالتجسس

هاجر رزق

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق يمنيين متهمين بالتجسس.

وحثُّت البعثة، الحوثيين على وقف جميع الإعدامات المزمعة، وضمان حماية جميع المحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عن  المحتجزين تعسفياً.

الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الأحكام


وقالت البعثة إنها تتابع بقلق بالغ الأنباء الواردة من صنعاء التي تشير إلى أن الحوثيين أصدروا عدة أحكام بالإعدام وبالسجن لفترات مطولة على مجموعة كبيرة من الأفراد المتهمين بالتجسس.

وأضافت البعثة: "استنادا إلى موقفنا المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام في جميع الحالات وفي جميع الظروف، ندين ماتردد عن النية لتنفيذ الإعدامات رمياً بالرصاص في أماكن عامة".


كما عبّرت البعثة، عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي تشير إلى أن بعض المتهمين قد تعرضوا للتعذيب والإكراه، وأجبروا على توقيع اعترافات ملفقة، أو تم منعهم من الوصول إلى محامين.

الاتحاد الأوروبي اليمن الحوثي التجسس أحكام بالإعدام

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

