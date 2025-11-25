الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها الحوثيين بحق المتهمين بالتجسس

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق يمنيين متهمين بالتجسس.

وحثُّت البعثة، الحوثيين على وقف جميع الإعدامات المزمعة، وضمان حماية جميع المحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً.

الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الأحكام



وقالت البعثة إنها تتابع بقلق بالغ الأنباء الواردة من صنعاء التي تشير إلى أن الحوثيين أصدروا عدة أحكام بالإعدام وبالسجن لفترات مطولة على مجموعة كبيرة من الأفراد المتهمين بالتجسس.

وأضافت البعثة: "استنادا إلى موقفنا المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام في جميع الحالات وفي جميع الظروف، ندين ماتردد عن النية لتنفيذ الإعدامات رمياً بالرصاص في أماكن عامة".



كما عبّرت البعثة، عن قلقها الشديد إزاء الأنباء التي تشير إلى أن بعض المتهمين قد تعرضوا للتعذيب والإكراه، وأجبروا على توقيع اعترافات ملفقة، أو تم منعهم من الوصول إلى محامين.