الكشف عن تفاصيل زفاف رونالدو وجورجينا .. متى وأين يتزوج الثنائي؟

أحمد أيمن

ذكرت وسائل إعلام برتغالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريجيز، اختارا مكان وموعد إقامة حفل زفافهما.

جدير بالذكر أن علاقة رونالدو وجورجينا بدأت في أسبانيا عام 2016 عندما كانت تعمل في متجر هناك وهو لاعبا في ريال مدريد الإسباني، ومنذ ذلك الحين شكلا ثنائيا مثيرا للاهتمام في وسائل الإعلام.

خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

في أغسطس الماضي، أعلنت جورجينا خطوبتها رسميا من رونالدو بعد علاقة دامت عقدا من الزمن.

وقدم رونالدو في عرض الزواج لجورجينا خاتما ماسيا ضخما يعد من أكبر الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

وشاركت جورجينا خبر الخطوبة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورة لخاتمها ، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "نعم أوافق... في هذه الحياة وفي كل حياتي".

ورغم ظهورها في مناسبات سابقة وهي ترتدي خاتم الخطوبة، إلا أن الثنائي لم يعلنا من قبل عن نية رسمية للزواج.

وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق، خلال مقابلة ضمن برنامج "أنا جورجينا" الذي عرض على منصة نتفليكس، أنه ينتظر اللحظة المناسبة للتقدم بالعرض، قائلا: "قد يحدث خلال عام، أو في غضون 6 أشهر، أو حتى خلال شهر. أنا متأكد بنسبة 1000 بالمئة أن ذلك سيحدث".

موعد ومكان زفاف رونالدو وجورجينا 

أوضحت صحيفة "كوريو دا مانها"، أن قائد فريق النصر السعودي اختار جزيرة ماديرا، التي ولد فيها قبل 40 عاما، لإقامة حفل الزفاف.

فيما أوضحت صحيفة "جورنال دا ماديرا" أن الزفاف سيقام في كاتدرائية فونشال، على أن يقام حفل الاستقبال في فندق فاخر.

وبخصوص التوقيت، من المتوقع أن يحتفل الزوجان بين أغسطس وسبتمبر 2026 بعد انتهاء كأس العالم وقبل انطلاق الدوري السعودي.

وتعد هذه الخطوة كسرا لتقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، أي في بوينس آيرس بالأرجنتين، أو في إسبانيا حيث نشأت والتقت جورجينا بكريستيانو رونالدو.

وقال رونالدو في مقابلته مع الإعلامي بيرس مورغان إنه "سيتزوج بعد كأس العالم وكأس البطولة"، مضيفا أن الحفل سيكون خاصا لأن جورجينا لا تحب الحفلات الكبيرة.

