الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى الفقي: وجود معارضة قوية في البرلمان القادم سيكون العامل الأهم لإنجاحه|فيديو

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي
محمود محسن

 أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن سمعة المجالس النيابية دائمًا ما تأتي من قوة المعارضة، مشيرًا إلى أن وجود معارضة قوية في البرلمان القادم سيكون العامل الأهم لإنجاحه وتلاشي الإشكاليات المتعلقة به.

وأشار مصطفى الفقي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" أمس الثلاثاء، إلى أن شخصية النائب الوفدي عبد العليم داود تتميز بالتواصل الحقيقي مع الشعب، مؤكدًا أنه نائب حقيقي ومثال يُحتذى به، وأن المعارضة القوية هي التي تشكل "نجومية البرلمان" وليس الموالاة.

وأضاف الفقي أن رجال الأعمال غالبًا ما يواجهون تعارض مصالح عند التحول إلى العمل السياسي، مشيرًا إلى أنه لم ير خلال خبرته أي رجل أعمال ناجح يتحول إلى سياسي لامع، موضحًا أن وظيفة النائب مزدوجة بين التشريع والرقابة، وتشمل عمليًا تقديم الخدمات لأهالي الدائرة الانتخابية، مؤكدًا أن سمعة الكرسي البرلماني وبريقه من أكثر العوامل جذبًا للمرشحين للانتخابات البرلمانية.

وشدّد مصطفى الفقي على أن الانتخابات البرلمانية عملية شائكة وصعبة، مستذكرًا انتخابات عام 2010 التي حضر فيها جلسة لتقييم العملية الانتخابية وشارك فيها شخصيات كبيرة، حيث عبّر عن قلقه من وجود عوار في البرلمان. وأكد أنه ندم على خوض تجربة الانتخابات السابقة بسبب عدم فهمه الفرق بين الشهرة والشعبية في ملف الترشح، مشيرًا إلى أن عمله البرلماني لم يُضف له الكثير من الناحية الشخصية.

مصطفى الفقي المعارضة البرلمان عبدالعليم داود الشعب

