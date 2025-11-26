قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
أخبار العالم

ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين

بوتين وترامب و زيلينسكي
بوتين وترامب و زيلينسكي
فرناس حفظي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين قريبًا، ولكن فقط عندما نتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب". 

وأضاف: "لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف، لقد وجهتُ ويتكوف للقاء بوتين".

وفي وقت سابق، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برقية تهنئة للرئيس اللبناني جوزيف عون، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ82، و كشفت الرئاسة اللبنانية عن فحوى هذه البرقية.

ووفقا لبيان الرئاسة اللبنانية، جاء في البرقية: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

ترامب يتطلع لتعميق العلاقات مع لبنان

وقالت الرئاسة اللبنانية إن ترامب أكد في برقية التهنئة التي وجهها إلى عون بمناسبة ذكرى الاستقلال، تطلعه الى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان: "بينما نسعى معا لبناء مستقبل اكثر اشراقاً للأجيال القادمة ".


وأضاف ترامب: "يُجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي بوتين ويتكوف

