ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين قريبًا، ولكن فقط عندما نتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب".

وأضاف: "لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف، لقد وجهتُ ويتكوف للقاء بوتين".

وفي وقت سابق، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برقية تهنئة للرئيس اللبناني جوزيف عون، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ82، و كشفت الرئاسة اللبنانية عن فحوى هذه البرقية.

ووفقا لبيان الرئاسة اللبنانية، جاء في البرقية: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

ترامب يتطلع لتعميق العلاقات مع لبنان



وقالت الرئاسة اللبنانية إن ترامب أكد في برقية التهنئة التي وجهها إلى عون بمناسبة ذكرى الاستقلال، تطلعه الى تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان: "بينما نسعى معا لبناء مستقبل اكثر اشراقاً للأجيال القادمة ".



وأضاف ترامب: "يُجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".