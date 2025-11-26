«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة

تحدّث المغربى أشرف حكيمى، لاعب باريس سان جيرمان وأفضل لاعب في إفريقيا 2025، حول حالته الصحية ومشاركته في كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها الشهر المقبل في المغرب.

وقال أشرف حكيمي لقناة «كانال بلس» الفرنسية:

"حالتي أصبحت أفضل بكثير، التورم اختفى ولم أعد أشعر بالألم"، مضيفًا: "أنا متفائل وفي قمة التركيز من أجل العودة. أواصل العمل بجد من أجل الوصول لحالة بدنية جيدة قبل كأس أمم إفريقيا والمشاركة مع منتخب المغرب في البطولة."

من ناحية أخرى، أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالنجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تتويجه رسميًا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، خلال الحفل الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط بحضور نخبة من نجوم كرة القدم في القارة.