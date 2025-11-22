الكشف عن عقوبة دياز بعد تدخله الخطير على أشرف حكيمي

كشفت تقارير صحفية، عن عقوبة الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد تدخله الخطير على أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فرض عقوبة الإيقاف لويس دياز لاعب بايرن ميونخ، بعد تسببه في إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.

وأضافت أن يويفا عاقب لويس دياز بالإيقاف 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب اللعب الخشن.

وكان المهاجم الكولومبي قد قاد بايرن ميونخ للفوز 2-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مطلع نوفمبر الحالي، بعدما سجل هدفي صاحب الأرض، لكنه طُرد بسبب تدخل عنيف على الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب سان جيرمان في نهاية الشوط الأول.

وأكد سان جيرمان في اليوم التالي أن الظهير المغربي تعرض لالتواء في كاحله الأيسر ولم يلعب منذ ذلك الحين.

وتسلم حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 يوم الأربعاء الماضي مستخدمًا دراجة كهربائية صغيرة في التنقل.

وبهذا القرار، يغيب دياز عن مباراة أرسنال المقبلة، ثم مواجهتي سبورتنج لشبونة يوم 9 ديسمبر، ويونيون سان جيلواز في 21 يناير المقبل.