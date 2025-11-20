ناصر الخليفي : فخور بحصول حكيمي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

عبر ناصر الخليفي ، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، عن فخره بحصول نجم الفريق الباريسي أشرف حكيمى على جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن العام الحالي 2025.

وقال الخليفى في تصريحات أبرزها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي،بالنسبة لي، أشرف حكيمي من أفضل اللاعبين في العالم، وأفضل لاعب أفريقي بكل تأكيد.

وواصل حكيمى قائد في باريس سان جيرمان وقائد أيضاً في منتخب المغرب، فهو نموذج يحتذى به لجميع اللاعبين.

وكان المغربى أشرف حكيمى قد توج بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن العام الحالي 2025 متفوقاً على المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، والنيجيرى فيكتور اوسيمين لاعب نادي جالطة سراي التركي.