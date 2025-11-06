بشرى سارة.. هل يشارك أشرف حكيمي مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا؟

كشف تقرير صحفي، موقف النجم المغربي أشرف حكيمي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستستضيفها بلاده في شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة “The Athletic”، فإن أشرف حكيمي قد يكون جاهزاً في التوقيت المناسب بشأن المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة أمم أفريقيا.

وكان أشرف حكيمي تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان الأخيرة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعد تدخل عنيف من لويس دياز الذي حصل على بطاقة حمراء.

حكيمي مرشح لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

ويعد أشرف حكيمي أهم نجوم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، وهو مرشح قوي للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025، بجانب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ولعب حكيمي دورًا مؤثرًا في تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، الموسم الماضي.