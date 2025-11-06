عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل جديدة فى مفاوضات النادي الأهلي لضم مهاجم نادي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي أسامة فيصل فى الميركاتو الشتوي.



قال أحمد حسن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مصدر في الأهلي:

لدينا رغبة قوية في ضم أسامة فيصل واللاعب وافق على عرض القلعة الحمراء لكن هناك مغالاة مالية من قبل إدارة نادي البنك الأهلي للاستغناء عن اللاعب.



ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في الخامسة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



ويقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.



وتشهد النسخة الحالية من السوبر المصري منافسة قوية بين الأربعة الكبار، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا مع المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي المقرر إقامته مساء الأحد المقبل في أبو ظبي.





الأهلي في الصدارة



حصد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 15 لقبا فى بطولة كأس السوبر المصري



فيما نال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 4 ألقاب فى بطولة كأس السوبر المصري على مدار تاريخه



بينما حصلت فريق المقاولون وطلائع الجيش وحرس الحدود علي لقب وحيد في بطولة كأس السوبر المصري.





الأهلي يخسر لقبين علي أرض أبناء زايد



يمنح إقامة بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات حالة من التفاؤل لجماهير النادي الأهلي بعدما سبق وحقق الفريق 6 ألقاب خلال 8 مشاركات في النسخ التي أقيمت على أرض أبناء زايد.



بدأ الأهلي تحقيق لقب السوبر في الإمارات للمرة الأولى عام 2015 حينما فاز على الزمالك بنتيجة 3-2 سجل للأهلي وقتها عبدالله السعيد هدفين من ركلتي جزاء ومؤمن زكريا بينما سجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.



وفي نسخة 2016 خسر الأهلي اللقب أمام الزمالك بركلات الترجيح وعاد في العام التالي وحقق اللقب على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0.



وشهدت نسخة 2019 خسارة جديدة للأهلي من الزمالك بركلات الترجيح قبل العودة من جديد للانتصار في نسخة 2021 بنتيجة هدفين دون رد.



وحصد الأهلي لقب بطولة السوبر نسخة 2022 حينما فاز على بيراميدز بنتيجة 2-0 وفي العام التالي أمام مودرن سبورت حقق الأحمر اللقب بنتيجة 4-2.



وفي آخر نسخة لعام 2024 حقق الأهلي اللقب بركلات الترجيح أمام الزمالك في واقعة تحدث للمرة الأولى بالإمارات.





قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر المصري



تصدر النادي الأهلي قائمة أغلي 10 نجوم في بطولة كأس السوبر المصري وسيطر 7 نجوم على القائمة فيما شهدت القائمة سوي لاعب واحد في الزمالم وثنائي بيراميدز والتي جاءت على النحو التالي:



1- تريزيجيه “ الأهلي ” - 5.00 ملايين يورو



2- زيزو “ الأهلي ” - 3.50 مليون يورو



3- أشرف بنشرقي “ الأهلي ” - 3.00 ملايين يورو



4-أليو ديانج “الأهلي” - 3.00 ملايين يورو



5-إيفرتون “بيراميدز” - 2.80 مليون يورو



6-مروان عطية “الأهلي” - 2.50 مليون يورو



7-فيستون ماييلي “بيراميدز” - 1.80 مليون يورو



8-محمد هاني “الأهلي” - 1.50 مليون يورو



9-محمد علي بن رمضان “الأهلي”- 1.50 مليون يورو



10- خوان بيزيرا “الزمالك ”- 1.50 مليون يورو