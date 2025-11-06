قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

هل يفعلها؟ خالد الغندور يستعرض أرقام علي ماهر في سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

علي ماهر
علي ماهر
سارة عبد الله

طرح الإعلامي خالد الغندور، تساؤلا حول مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “أرقام كابتن علي ماهر أمام الأهلي لعب ١٦ خسر ١٢ تعادل ٣ ، وكسب مباراة واحدة مع الأسيوطي في كأس مصر ولم يستطع الفوز مع المصري ومع سيراميكا رغم تميزه  كواحد  من أفضل  المدربين المصريين فهل يفعلها اليوم وهو متصدر للدوري المصري”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهليبقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.

وتشهد النسخة الحالية من السوبر المصري منافسة قوية بين الأربعة الكبار، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا مع المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي المقرر إقامته مساء الأحد المقبل في أبو ظبي.

السوبر المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا خالد الغندور

