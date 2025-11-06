تغريم 3 نجوم .. إعلان عقوبات الجولة السابعة بـ الدوري السعودي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عقوبات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي.

قرارات لجنة الانضباط والأخلاق:

1- تغريم الأهلي 60 ألف ريال سعودي؛ لقيام الجمهور برمي 12 علبة مياه تجاه أرضية الملعب في لقاء الفريق ضد الرياض.

2- تغريم البرازيلي فابينيو، لاعب الاتحاد، 10 آلاف ريال بسبب التدخل العنيف ضد أحد لاعبي الخليج.

3- تغريم موسى ديمبلي، لاعب الاتفاق، مبلغ 10 ألاف ريال؛ لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس في مباراة الحزم.

4- بجانب تغريم خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، مبلغ 10 آلاف ريال، لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس في مباراة الشباب.

النصر يتصدر بالعلامة الكاملة

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه التعاون صاحب المركز الثاني.

