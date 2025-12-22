تقلبات ترامب تربك المشهد الإيراني.. كواليس القرار الأمريكي

قال محمد السطوحي، الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية والمقيم في نيويورك، إن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بعدم الثبات، حيث تتبدل أولوياته بشكل سريع، ما يجعل من الصعب الجزم بموقف نهائي تجاه التعامل مع إيران.

صدارة أجندة ترامب

وأوضح السطوحي خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس» أن توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يحتل صدارة أجندة ترامب في الوقت الراهن، إلا أن هذا الموقف قابل للتغيير في أي لحظة، نظرًا لطبيعة قراراته المتقلبة وسرعة تأثره بالضغوط السياسية المحيطة.

وأشار الخبير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتمد أسلوبًا ذكيًا في إدارة علاقته بواشنطن، إذ يترك مساحة لترامب ليظهر بمظهر صاحب القرار، بينما يمضي في تنفيذ ما يراه مناسبًا على أرض الواقع، الأمر الذي يدفع الإدارة الأمريكية في النهاية إلى مجاراة الموقف الإسرائيلي.

وأضاف السطوحي أن ترامب كان متحفظًا في البداية على الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، إلا أن تل أبيب تحركت منفردة ووجهت ضربتها، مستفيدًة من قدرتها على فرض الأمر الواقع، وهو ما يعكس براعة نتنياهو في التعامل مع صناع القرار الأمريكيين.

العلاقة بين ترامب ونتنياهو

واختتم الخبير حديثه بالإشارة إلى وجود ضغوط أمريكية متزايدة على إسرائيل لإعادة النظر في استراتيجيتها تجاه إيران، مؤكدًا أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو تحكمها حسابات معقدة، تتداخل فيها المصالح السياسية مع مهارات إدارة النفوذ داخل دوائر الحكم الأمريكية.