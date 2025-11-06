لاعب الإكوادور ليس الأول| رصاصة طائشة تنهي أحلام نجوم كرة القدم

شهدت كرة القدم على مدار تاريخها حوادث قتل للاعبين فى شتى دوريات العالم عبر رصاصة طائشة أو تهور مشجعين موتورين لـ منتخبات بلادهم.



وأعلنت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية مقتل لاعب شاب يمثل بطل دوري الإكوادور عن طريق رصاصة طائشة فى منزله.



مقتل لاعب كولومبيا



مقتل لاعب كرة القدم الكولومبي أندريس إسكوبار في عام 1994، حيث قُتل برصاصة نتيجة لهدفه بالخطأ في مرمى فريقه في كأس العالم. لا يوجد دليل على أن هذه الحادثة هي الوحيدة في نوعها، ولكنها هي الأشهر عالميًا.



تعرض اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار للقتل بعد وقت قصير من تسجيله هدفًا ذاتيًا في كأس العالم 1994، والذي ساهم في إقصاء كولومبيا من البطولة.



12 رصاصة استقرت فى صدر أندرياس اسكوبار لاعب كولومبيا، وجهها له أحد مشجعى الفريق بعد تسببه فى الخسارة أمام المنتخب الأمريكى ببطولة كأس العام 1994 التى أقيمت بأمريكا، وانتهت بفوز منتخب البلد المستضيف بنتيجة 2/1، لتودع كولومبيا المونديال، بعدما أحرز أندرياس هدفا فى مرماه بالخطأ.



فوجئ اندرياس اسكوبار، لاعب المنتخب الكولومبى، بأحد الأفراد يطلق النار عليه خلال خروجه من أحد المطاعم، وتبين بعد ذلك أن القاتل هو أحد مشجعى منتخب كولومبيا، والذى سدد 12 رصاصة فى صدر اللاعب.مقتل لاعب منتخب لبنان



في سبتمبر عام 2020 توفي لاعب كرة القدم اللبناني، محمد عطوي، بعد شهر من صراعه مع الموت، بسبب إصابته برصاصة طائشة في بيروت.





وفارق لاعب نادي الإخاء الأهلي عاليه اللبناني في كرة القدم، محمد عطوي، الحياة، بعد قرابة شهر على رقوده في المستشفى إثر إصابته بطلق ناري في رأسه خلال مروره في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.



وأشارت تقارير في حينها الى أن اللاعب البالغ 32 عاما أصيب برصاصة طائشة اطلقت من مكان قريب، من دون أن يعرف مصدرها بعد، مع ترجيح أن يكون إطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع الذي وقع في 4 أغسطس.



وتقدم أهل اللاعب قبل أسابيع عدة بشكوى لدى القضاء اللبناني لمعرفة ملابسات الحادث.



وأفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس: "كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي معاملاته لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقدا الوعي. وتم نقله الى المستشفى سريعا حيث تبيّن أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسه".مقتل لاعب الإكوادور



أعلن نادي إنديبندينتي ديل فالي، متصدر الدوري الإكوادوري برصيد 73 نقطة، في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا ميجيل نازارينو أحد عناصر قطاع الناشئين بالنادي، فارق الحياة داخل منزله في ظروف مأساوية.



وقال نادي إندييناينتي ديل فالي الإكوادوري عبر الصفحة الرسمية للنادي: نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه، ونعبّر عن دعمنا الكامل لعائلة ميجيل نازارينو في هذا الوقت العصيب.”



وشهدت الإكوادور حادثًا مأساويًا بعدما لقي ميجيل نازارينو، لاعب نادي إنديبندينتي ديل فالي، مصرعه إثر رصاصة طائشة أصابته أثناء وجوده في منزله بمدينة جواياكيل الساحلية.



وأوضحت الشرطة الإكوادورية أن نازارينو، الذي كان يشغل مركزي الوسط والهجوم، تعرض لإصابة قاتلة برصاصة طائشة، دون وجود شبهة جنائية مباشرة حتى الآن.



وبوفاة نازارينو، يصبح رابع لاعب كرة قدم يُقتل بالرصاص في الإكوادور هذا العام، بعد مقتل كل من مايكل فالنسيا ولياندرو ييبز (من فريق إكسابرومو كوستا) وجوناثان جونزاليس (من نادي 22 دي يونيو) خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تزايد حوادث العنف التي تهز الأوساط الرياضية في البلاد.