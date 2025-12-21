لقاء سويدان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن حالتها مستقرة وتتمتع بصحة جيدة حاليًا



وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري:

«أنا بخير الحمد لله وكويسة، تعبت بالأمس ودخلت المستشفى، ودلوقتي الحمد لله بقيت أحسن و في المنزل



وأضافت أنها تمر حاليًا بفترة راحة بسيطة بناءً على تعليمات الأطباء، مشيرة إلى أن حالتها لا تدعو للقلق، وموجهة الشكر لكل من سأل عنها واطمأن على صحتها.

وأكدت لقاء سويدان أنها ستعود لممارسة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة الراحة، مطمئنة جمهورها ومحبيها.