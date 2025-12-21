بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا

اعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في بيان صادر عنها مساء اليوم انه في تمام الساعة ٨.٠٠ مساء اليوم وقع حادث تصادم بين ٢ فندق عائم بمنطقه هويس اسنا وذلك اثناء تحرك الفندق المسمى اوبرا من اسوان الى الاقصر.

وتابعت الهيئة، ان بعد عبوره هويس اسنا بمسافه ٢ كم فوجئ بقيام سائق الباخره بوريفاج المتحرك من الاقصر فى اتجاه اسوان بعمل مناوره حاده من امامه مخالفا قواعد الملاحه باعطاء اولويه المرور للفندق المبحر (المتحرك مع اتجاه حركه المياه) للوقوف على مرسى الحديقه الدوليه.

و نتج عن الحادث انبعاج بمقدمه الفندق اوبرا وتهشم ٣ كبائن من الفندق بوريفاج ووفاه احدى النزيلات من الباخرة بوريفاج وتم سحب وايقاف رخصه قائد الفندق بوريفاج واحاله الواقعه للنيابه المختصه.