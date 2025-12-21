قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استنفار أمني بواشنطن: الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار بقلب العاصمة
70 متنافسا على 35 مقعدا.. تعرف على المرشحين بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بينه وبين طليقته
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا
لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان
أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل
سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة
وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا

هويس اسنا
هويس اسنا
حمادة خطاب

اعلنت الهيئة  العامة للنقل النهري في بيان صادر عنها مساء اليوم  انه في تمام الساعة ٨.٠٠ مساء اليوم وقع حادث تصادم بين ٢ فندق عائم بمنطقه هويس اسنا وذلك اثناء تحرك الفندق المسمى اوبرا من اسوان الى الاقصر.

وتابعت الهيئة، ان بعد عبوره هويس اسنا بمسافه ٢ كم فوجئ بقيام سائق الباخره بوريفاج المتحرك من الاقصر فى اتجاه اسوان بعمل مناوره حاده من امامه مخالفا قواعد الملاحه باعطاء اولويه المرور للفندق المبحر (المتحرك مع اتجاه حركه المياه) للوقوف على مرسى الحديقه الدوليه.

 و نتج عن الحادث انبعاج بمقدمه الفندق اوبرا وتهشم ٣ كبائن من الفندق بوريفاج ووفاه احدى النزيلات من الباخرة بوريفاج وتم سحب وايقاف رخصه قائد الفندق بوريفاج واحاله الواقعه للنيابه المختصه.

تصادم هويس اسنا اسنا فندق الأقصر

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

حامد حمدان

حامد حمدان يرفض الرد على اتصالات الزمالك | خاص

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

شوربة الجزر

شكل جذاب وطعم حلو .. طريقة عمل شوربة جزر بمذاق مميز

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

