أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل

حلّ النجم أحمد العوضي ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة dmc في حلقة خاصة ومليئة بالكشف عن كواليس وأسرار من مشواره الفني، مساء اليوم الأحد.

وخلال اللقاء قال أحمد العوضي،: "اللي أحب أتفرج عليه؛ أحب أقدمه للناس، وأريد تقديم أعمال فنية تتحدث عن الناس، أحب أعمل قصة حلوة بخلطة حلوة تعجب الناس".

وأضاف أحمد العوضي،: "المظلومية في الأعمال الفنية شيء حلو، وأنا بحب أعيش في دور المظلوم".

وتحدث "العوضي" خلال اللقاء عن بداياته، وأبرز محطاته الدرامية والسينمائية، إضافة إلى حديثه عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وتضمنت الحلقة لحظات إنسانية خفيفة، ومواقف طريفة من كواليس أعماله، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، في أجواء معتادة من الدفء والبهجة التي يتميز بها برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض في العاشرة مساء يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع.