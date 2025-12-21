محلل سياسي: توازنات داخلية وضغوط خارجية ترسم ملامح المشهد العراقي بعد الانتخابات

قال الدكتور حكيم عبد الكريم، المحلل السياسي، إن الساحة السياسية في العراق تشهد مرحلة شديدة الحساسية في أعقاب الانتخابات الأخيرة، في ظل تداخل مسارات داخلية مع تأثيرات إقليمية ودولية، ما يجعل عملية تشكيل الحكومة المقبلة بالغة التعقيد.

وأوضح عبد الكريم، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن المشهد الحالي تحكمه ثلاثة اتجاهات رئيسية، أحدها يرتبط بالمصالح الأمريكية، وآخر بالنفوذ الإيراني، إلى جانب مسار عراقي داخلي ما زالت ملامحه غير مكتملة، ويسعى لإثبات حضوره وسط هذه التوازنات المتشابكة.

وأشار إلى أن المشاورات السياسية الجارية تتأثر بدرجة كبيرة بالضغوط الخارجية والرسائل غير المباشرة، وهو ما انعكس على تحركات القوى السياسية المختلفة، لا سيما داخل القوى السنية وتحالف الإطار التنسيقي، مؤكدًا أن هذه العوامل أعاقت الوصول إلى توافقات سريعة.

ولفت إلى أن طبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة وتقاسم المناصب السيادية تمثل تحديًا مستمرًا أمام أي حكومة جديدة، خاصة مع تعقيد التوافق حول مواقع الرئاسات الثلاث، وهو ما يفرض حسابات دقيقة على جميع الأطراف.

وأضاف أن القوى الشيعية باتت أكثر إدراكًا لحجم الضغوط الدولية والإقليمية، ما دفعها إلى تسريع وتيرة التفاهمات الداخلية وتجاوز الخلافات، التي تتركز في جوهرها حول اختيار شخصية رئيس الوزراء، دون أن تصل إلى حد الانقسام العميق.

وأكد عبد الكريم أن المكون السني تمكن خلال الفترة الأخيرة من إعادة ترتيب أوراقه السياسية، عبر تشكيل إطار تنسيقي يضم عددًا من القوى الرئيسية، في محاولة لتعزيز موقفه التفاوضي ضمن معادلة تشكيل الحكومة المقبلة.