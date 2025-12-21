رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا

حلّ النجم أحمد العوضي ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة، مساء اليوم الأحد، مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة dmc في حلقة خاصة ومليئة بالكشف عن كواليس وأسرار من مشواره الفني.



وقال أحمد العوضي،: “كلامي عن الأعلى أجرا اتفهم غلط وتم تحريفه، وليس فيه أي غرور، وتحدثت عن أعمالي الفنية في شهر رمضان، وقدمت عملا فنيا حصل على الأكثر مشاهدة؛ بفضل المشاهدين، وجوجل صرحت بهذا الأمر”.



أحمد العوضي: قدمت عملا حصل على الأكثر مشاهدة

أضاف الفنان أحمد العوضي،: "الغرور لا ينطبق على كلامي، وده حقيقة الأعلى أجرا".

وتحدث "العوضي" خلال اللقاء عن بداياته، وأبرز محطاته الدرامية والسينمائية، إضافة إلى حديثه عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وتتضمن الحلقة لحظات إنسانية خفيفة، ومواقف طريفة من كواليس أعماله، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، في أجواء معتادة من الدفء والبهجة التي يتميز بها برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعرض في العاشرة مساء يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع.