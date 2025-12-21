جيهان سلامة: خطيبي خاني بعد 3 سنين مع صديقتي المقربة

قالت الفنانة جيهان سلامة إن خطيبها خانها بعد ثلاث سنوات من فترة الخطوبة، حيث تمت خطبتها في سن المراهقة وتحديداً منذ أن كانت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، موضحة أن خطيبها خانها مع صديقتها المقربة رغم أنها كانت تحبه.



وتابعت الفنانة جيهان سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد، قائلة: «خطيبي خانّي مع صديقتي الإنتيم، وفضلنا مخطوبين ثلاث سنين، وفجأة عرفت إنه بيخوني، واتصدمت بعدها بسنين كثيرة، ورفضت أواجه الطرفين ببعض، وأخذت الصدمة في حضني وسكت وقتها، وبرضه هما الاتنين ما اتجوزوش».



وأشارت الفنانة جيهان سلامة إلى أن أحيانًا السوشيال ميديا تطلق عليها شائعات غير صحيحة، فهي تكره السوشيال ميديا، مردفة أنها تزوجت مرة واحدة، ولا تعيش أي قصة حب في الوقت الحالي، وتجربة المرض علمتها أشياء كثيرة، على سبيل المثال أنها تختار شريك حياتها بعناية، عكس ما كانت تفكر سابقًا.



https://www.facebook.com/share/p/17qWAXZDXe/