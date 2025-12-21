وزير الاتصالات: مصر تتقدم 47 مركزا عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر سجلت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، حيث ارتفعت 47 مركزًا عالميًا لتحتل المرتبة 22 ضمن الفئة “أ”، وهو ما يعكس تطور قدرات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكفاءة.

وأوضح الوزير، في مداخلة عبر برنامج “استديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن المؤشر يقيس جاهزية الدول للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر بدأت رحلة التحول الرقمي منذ 2018 بالتعاون مع البنك الدولي وكانت حينها ضمن الفئة “ج”.

ولفت طلعت إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح الاستراتيجيات الرقمية التي نفذتها الدولة على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الخدمات الذكية، بهدف تحسين تجربة المواطن وتسهيل الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحقيق التحول الكامل نحو الحكومة الرقمية، مؤكدًا أن مصر تسعى لأن تكون نموذجًا رائدًا في المنطقة في مجال تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإدارة الحكومية.