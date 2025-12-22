عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن أكثر شيء يخاف منه الأمريكان، ليس قطع النفط عنهم، وإنما اجتماع الأوبك وإعلان أن عملة التسعير للبترول والنفط ليست الدولار.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، يقلق الأمريكان من منظمة شنجهاي للتعاون، والذي تجتمع كل عام في النصف الثاني من العام، بمجموعة دول: إيران، روسيا، الصين، كوريا الشمالية، وعدة دول من الممكن أن تفكر في أسلوب جديد للعمل التجاري.

ونوه عماد الدين أديب، بأن شكل الاقتصاد العالمي هو الذي سيحدد سياسات العالم، فالعالم انتقل من أن السياسة تصنع الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد هو الذي يصنع سياسات العالم، والذكاء الاصطناعي يتحكم في الاقتصاد.

وأوضح ان أكثر اقتصاد ينمو في العالم هو “الاقتصاد الصيني” بنسبة 4.5%، أما الاقتصاد الأمريكي فيمثل 2.4%؛ بفضل الذكاء الاصطناعي.