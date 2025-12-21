لكمة في الصدر.. القبض على المتهم بقتل جاره بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال في حلوان.

القبض على المتهم بقتل جاره في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة بين الجيران في منطقة كفر العلو في حلوان ووقوع قتيل.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثة شخص به كدمة في منطقة الصدر وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة أحد جيران المجني عليه الذي قام بقتله بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.