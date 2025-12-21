الداخلية تكشف حقيقة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد ضابط شرطة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، التمس خلاله القائم على النشر، تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه ضد عدد من الأشخاص، والادعاء أن من بينهم ضابط شرطة.

وبالفحص؛ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد القائم على النشر (شريك في محل مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه).

وبسؤاله؛ قرر بوجود خلافات بينه وبين (والدي ضابط شرطة وشخص آخر) “شركائه في محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة شرطة كرموز”، قام على أثرها برفع دعوى قضائية ضدهم، وصدور حكم لصالحه بدفع مبلغ مالي، والفوائد القانونية.

وباستكمال الفحص؛ تبين أنه خلال شهر أبريل الماضي، استشكل والد الضابط المشار إليه، على تنفيذ الحكم الصادر المنوه عنه، وبتاريخ 18 سبتمبر الماضي تم رفض الاستشكال المشار إليه، وبتاريخ 11 ديسمبر الجاري، اضطلعت قوة من مديرية الأمن بمرافقة معاون التنفيذ القضائي، وتم تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، دون تدخل الضابط المذكور في أي من الإجراءات السابقة.

واتخذت الإجراءات القانونية.