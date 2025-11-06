قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
فليك يكشف حقيقة رحيله عن تدريب برشلونة

هانز فليك
هانز فليك

كشف هانز فليك، مدرب برشلونة، حقيقة رحيله عن تدريب البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

كانت تقارير صحفية، أكدت أمس الأربعاء أن هانز فليك يفكر مغادرة برشلونة عقب نهاية الموسم، بسبب استيائه من سلوك بعض اللاعبين.

فليك يحسم الجدل

وبسؤاله حول شائعة رحيله بنهاية الموسم الجاري، قبل فليك قبل لقاء فريقه ضد كلوب بروج: “مجرد هراء”.

وتعادل برشلونة مع كلوب بروج بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية كلوب بروج عن طريق نيكولو تريزولدي وكارلوس فوربس (هدفين) في الدقائق 6، 17، 63.

فيما جاءت ثلاثية برشلونة عن طريق فيران توريس ولامين يامال وتزوليس (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 8، 61، 77.

ويحتل فريق برشلونة المركز 11 برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق كلوب بروج في المركز 22 برصيد 4 نقاط.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

