فليك يكشف حقيقة رحيله عن تدريب برشلونة

كشف هانز فليك، مدرب برشلونة، حقيقة رحيله عن تدريب البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

كانت تقارير صحفية، أكدت أمس الأربعاء أن هانز فليك يفكر مغادرة برشلونة عقب نهاية الموسم، بسبب استيائه من سلوك بعض اللاعبين.

فليك يحسم الجدل

وبسؤاله حول شائعة رحيله بنهاية الموسم الجاري، قبل فليك قبل لقاء فريقه ضد كلوب بروج: “مجرد هراء”.

وتعادل برشلونة مع كلوب بروج بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية كلوب بروج عن طريق نيكولو تريزولدي وكارلوس فوربس (هدفين) في الدقائق 6، 17، 63.

فيما جاءت ثلاثية برشلونة عن طريق فيران توريس ولامين يامال وتزوليس (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 8، 61، 77.

ويحتل فريق برشلونة المركز 11 برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق كلوب بروج في المركز 22 برصيد 4 نقاط.