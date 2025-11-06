إعلامي يزف بشرى لجمهور الزمالك قبل لقاء بيراميدز بالسوبر

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، تفوق نادي الزمالك بالأرقام على بيراميدز في اللقاءات المصيرية التي جمعتهم.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك واجه بيراميدز في 5 مباريات إقصائية على مدار السنوات الماضية.. تفوق زملكاوي واضح بالفوز في 4 مباريات وفوز وحيد لبيراميدز".

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالكبقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائية بطولة كاس السوبر المصري.



وأسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي البطولة إلي الحكم الدولي محمد معروف.