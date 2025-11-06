خالد طلعت: رغم أنف الجميع زيزو أفضل لاعب بالدوري بالأرقام

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت، رسالة لمنتقدي أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "بالأرقام التي لا تكذب ولا تجامل ، ورغم أنف الجميع، زيزو أفضل لاعب في الدوري الممتاز هذا الموسم وأكثر لاعب ساهم في أهداف وأفضل معدل مساهمة في الأهداف. وأفضل من جميع لاعبي الدوري الممتاز بالكامل".

وتنطلق اليوم الخميس بطولة السوبر المصري حيث يواجه فريق النادى الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري 2025 والمقرر إقامتها فى الإمارات.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة