محافظة الغربية تنعى فقيد الدعوة والعلم فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد

ينعي اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية كافة، المغفور له بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين العلم والدعوة، قدّم خلالها فكرًا مستنيرًا وجهدًا مخلصًا في خدمة صحيح الدين وترسيخ منهج الوسطية، من خلال مؤلفاته التي تجاوزت الخمسين كتابًا تناولت قضايا الواقع بروح إسلامية واعية وحكيمة.

توجيهات محافظ الغربية

ويؤكد محافظ الغربية أن الفقيد كان أحد الرموز الدعوية والعلمية البارزة، ومثالًا يُحتذى في الإخلاص والتفاني، وأسهم بعلمه وفكره في تنوير العقول وبناء الوعي، تاركًا أثرًا طيبًا وباقيًا في نفوس تلامذته ومحبيه وكل من عرفه.

واجب العزاء

ويتقدم محافظ الغربية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وذويه، وتلامذته، ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}