4 قنوات تنقل مباريات السوبر المصري | تفاصيل

يخوض مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف مباراة قوية أمام نظيره فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.وتقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف أمام نظيره فريق بيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



فيما أسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي البطولة إلي الحكم الدولي محمد معروف.



كما يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري فى تمام الساعة الخامسة مسائ اليوم الأحد.



ويدير مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي كأس السوبر المصري الحكم الدولي محمود البنا.







القنوات الناقلة لـ مباريات السوبر المصري تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة بلقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس سالسوبر المصري.



فيما تقام المباراة النهائية ببطولة كأس السوبر المصري مساء يوم الأحد القادم في الإمارات بين الفائز من لقائي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



كما يقام يوم الأحد القادم مباراة المركز الثالث والرابع بين الخاسر من لقائي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.وتُذاع مباريات بطولة كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:ON Time Sports 1



AD Sports HD 1



قناة دبي الرياضية



الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب

معلقي السوبر المصري



وجاءت قائمة المعلقين على مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز على النحو التالي:

فارس عوض عبر قناة أبوظبي الرياضية 🇴🇦

أيمن الكاشف عبر قناة ON Time Sport