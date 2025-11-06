موقعة نارية بين الزمالك وبيراميدز على بطاقة نهائي السوبر المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، في مواجهة مرتقبة يُنتظر أن تتسم بالإثارة والندية، في ظل رغبة كل فريق في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

تغييرات في الجهاز الفني للزمالك

يدخل الزمالك اللقاء وسط أجواء من عدم الاستقرار الفني، بعد سلسلة من التغييرات التي طالت الجهاز الفني مؤخرًا، عقب إقالة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وتعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا جديدًا، إلى جانب انضمام عامر صبري كمدرب عام، والثنائي البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى، وكوستا ريبيرو مدربًا للأحمال.

ويعول الفريق الأبيض في هذه المواجهة المصيرية على دعم جماهيره المنتظرة في ملعب آل نهيان، أملاً في استعادة الثقة وتحقيق الفوز على بيراميدز، رغم صعوبة اللقاء والفوارق الفنية، إلى جانب حالة الاستقرار الإداري والمالي التي يعيشها الفريق السماوي في الفترة الأخيرة.