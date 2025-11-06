غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واحدًا من أبرز عناصره الهجومية في مواجهة بيراميدز، حيث يغيب البرازيلي خوان بيزيرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري، والتي غادرها متأثرًا بالإصابة وسط حالة من البكاء.

كما يغيب نبيل عماد دونجا عن اللقاء نتيجة العقوبة الموقعة عليه من النسخة الماضية للبطولة.

من جانبه، شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد داخل منطقة جزاء المنافس وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص السانحة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فريق بيراميدز ويمنح الأبيض الأفضلية في اللقاء.

كما حرص الجهاز الفني على دراسة المنافس خلال اليومين الماضيين عبر تحليل فني بالفيديو لمباريات بيراميدز الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والتعرف على أسلوب اللعب سواء في الاستحواذ أو التحضير، بجانب تحديد مفاتيح اللعب والأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الفريق السماوي.