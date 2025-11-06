قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات نصف مليار جنيه | رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات ..صور
السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من ناصر ماهر على مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر

ناصر ماهر ومدرب الزمالك
ناصر ماهر ومدرب الزمالك
يسري غازي

علق ناصر ماهر نجم نادي الزمالك على مباراة الفارس الأبيض ونظيره فريق بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي تقام منافساته فى الإمارات خلال الفترة من 6 وحتي 9 نوفمبر الجاري.

ونشر ناصر ماهر صورة تجمعه بـ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك ودون أعلاها قائلا : جاهزون.

تنطلق اليوم الخميس مباريات بطولة السوبر المصري حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى.
 


موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء التوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

يتولى إدارة تحكيم اللقاء محمد معروف، حكما للساحة ويعاونه سامى هلهل، طارق مصطفى، زايد النعيمى حكم رابع، و في الفيديو حسام عزب، و شريف عبد الله.

ويتولى القيادة الفنية للزمالك خلال بطولة السوبر أحمد عبد الرؤوف بعد رحيل البلجيكى فيريرا، على أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبى بعد نهاية بطولة السوبر.
 


قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.
 


وجاءت قائمة نادي الزمالك فى السوبر المصري على النحو التالي:
في حراسة المرمى:
محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان

في خط الدفاع:
عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح – محمود بنتايج

في خط الوسط:
أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

في خط الهجوم:
عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر
 


المستبعدون من قائمة الزمالك في الإمارات
شهدت قائمة الزمالك استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، أبرزهم:
محمد السيد – ناصر منسي – محمود الشناوي – نبيل عماد "دونجا" – أدام كايد.

ويهدف الزمالك من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق لقب السوبر المحلي واستعادة نغمة الانتصارات، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة عبد الرؤوف في إثبات قدرته على إعادة الفريق إلى المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.

الزمالك ناصر ماهر بيراميدز السوبر المصري أحمد عبدالرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

التشغيل خلال أيام| عدد محطات مونوريل العاصمة الإدارية وأسعار التذاكر

التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تجسيدا لعمق العلاقات الثقافية.. احتفال في اليونان بافتتاح المتحف الكبير

ترامب وبوتين

أمريكا ترد على روسيا بصاروخ نووي عابر للقارات

أرشيفية

مدبولي: بدء تشغيل مصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل خلال عام وتحول مصر إلى مركز إقليمي

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد