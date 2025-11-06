أول تعليق من ناصر ماهر على مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر

علق ناصر ماهر نجم نادي الزمالك على مباراة الفارس الأبيض ونظيره فريق بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي تقام منافساته فى الإمارات خلال الفترة من 6 وحتي 9 نوفمبر الجاري.



ونشر ناصر ماهر صورة تجمعه بـ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك ودون أعلاها قائلا : جاهزون.



تنطلق اليوم الخميس مباريات بطولة السوبر المصري حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصرى.





موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء التوقيت القاهرة



وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.



يتولى إدارة تحكيم اللقاء محمد معروف، حكما للساحة ويعاونه سامى هلهل، طارق مصطفى، زايد النعيمى حكم رابع، و في الفيديو حسام عزب، و شريف عبد الله.



ويتولى القيادة الفنية للزمالك خلال بطولة السوبر أحمد عبد الرؤوف بعد رحيل البلجيكى فيريرا، على أن يتم الاتفاق مع مدرب أجنبى بعد نهاية بطولة السوبر.





قائمة الزمالك لبطولة السوبر المصري



أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.





وجاءت قائمة نادي الزمالك فى السوبر المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى:

محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان



في خط الدفاع:

عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح – محمود بنتايج



في خط الوسط:

أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا



في خط الهجوم:

عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر





المستبعدون من قائمة الزمالك في الإمارات

شهدت قائمة الزمالك استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، أبرزهم:

محمد السيد – ناصر منسي – محمود الشناوي – نبيل عماد "دونجا" – أدام كايد.



ويهدف الزمالك من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق لقب السوبر المحلي واستعادة نغمة الانتصارات، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة عبد الرؤوف في إثبات قدرته على إعادة الفريق إلى المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.