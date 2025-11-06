قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر المصري.. نجم الزمالك السابق يختار بديل بيزيرا أمام بيراميدز
هل يأثم المستطيع حال عدم الذهاب لأداء العمرة ؟.. الإفتاء تجيب
شاهد.. جيب جراند شيروكي 2026 الـ فيس ليفت
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية
ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية بدعوى مواجهة روسيا والصين
مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السوبر المصري.. نجم الزمالك السابق يختار بديل بيزيرا أمام بيراميدز

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

يرى جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي عبدالحميد معالي لاعب الفريق الأبيض، هو الخيار الأفضل لتعويض غياب البرازيلي خوان بيزيرا المصاب، خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وقال حمزة خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: «عبدالحميد معالي قد يكون البديل المناسب لخوان بيزيرا، خاصة أنه شارك مع الفريق في الفترة الماضية، لكن الوقت ضيق أمام الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف، ولن يتمكن من تعديل الخطة».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «اختيار أحمد عبدالرؤوف هو الأنسب للزمالك في الوقت الحالي، لأنه كان متواجدًا مع الفريق قبل رحيل يانيك فيريرا، لكن قد يشعر بعض اللاعبين بعدم الاقتناع به مؤقتًا بسبب إحساسهم بأنه لن يستمر طويلًا، خصوصًا بعد انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني سبق لهما العمل مع نونو ألميدا المدير الفني السابق لفاركو».

وتابع جمال حمزة تصريحاته: «أرى أن استبعاد ناصر منسي من السفر مع بعثة الزمالك قرار خاطئ، لكن لا أحمل أحمد عبدالرؤوف مسؤوليته لأنه قرار قديم منذ فترة يانيك فيريرا».

وواصل: «هناك بعض القرارات غير المفهومة داخل الفريق، مثل عدم خوض التدريبات في مقر النادي، بجانب أن التجربة الحالية تحمل العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن فيريرا كان يجب أن يرحل منذ فترة وليس في هذا التوقيت الصعب الذي تولى فيه عبدالرؤوف المسؤولية».

جمال حمزة الزمالك المغربي عبدالحميد معالي البرازيلي خوان بيزيرا بيراميدز بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

ترشيحاتنا

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

د. محمد المهدي

طبيب نفسي أزهري: الوعي الأسري يصنع شخصية واثقة لا خائفة

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي: مشاركة الأزهر بقضايا القارة تعزز حضور المؤسسات الدينية المصرية

بالصور

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد