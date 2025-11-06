السوبر المصري.. نجم الزمالك السابق يختار بديل بيزيرا أمام بيراميدز

يرى جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن المغربي عبدالحميد معالي لاعب الفريق الأبيض، هو الخيار الأفضل لتعويض غياب البرازيلي خوان بيزيرا المصاب، خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وقال حمزة خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة MBC مصر 2: «عبدالحميد معالي قد يكون البديل المناسب لخوان بيزيرا، خاصة أنه شارك مع الفريق في الفترة الماضية، لكن الوقت ضيق أمام الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف، ولن يتمكن من تعديل الخطة».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «اختيار أحمد عبدالرؤوف هو الأنسب للزمالك في الوقت الحالي، لأنه كان متواجدًا مع الفريق قبل رحيل يانيك فيريرا، لكن قد يشعر بعض اللاعبين بعدم الاقتناع به مؤقتًا بسبب إحساسهم بأنه لن يستمر طويلًا، خصوصًا بعد انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني سبق لهما العمل مع نونو ألميدا المدير الفني السابق لفاركو».

وتابع جمال حمزة تصريحاته: «أرى أن استبعاد ناصر منسي من السفر مع بعثة الزمالك قرار خاطئ، لكن لا أحمل أحمد عبدالرؤوف مسؤوليته لأنه قرار قديم منذ فترة يانيك فيريرا».

وواصل: «هناك بعض القرارات غير المفهومة داخل الفريق، مثل عدم خوض التدريبات في مقر النادي، بجانب أن التجربة الحالية تحمل العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن فيريرا كان يجب أن يرحل منذ فترة وليس في هذا التوقيت الصعب الذي تولى فيه عبدالرؤوف المسؤولية».