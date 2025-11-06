حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز

الجهاز الفني للزمالك بقيادة احمد عبد الرؤوف كان في حيرة بسبب غياب البرازيلي خوان بيزيرا عن المباراة بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

أحمد عبد الرؤوف جرب سيناريوهين في التدريبات الأخيرة لتعويض غياب بيزيرا في مباراة النهارده أمام بيراميدز، الأول أنه يلعب بفتوح ظهير أيسر ويلعب ببنتايج جناح شمال ويوظف شيكو بانزا في مركز الجناح الأيمن كما فعل في الشوط الثاني في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

والسيناريو التاني أنه يلعب بناصر ماهر جناح شمال ويستغل شيكو بانزا في الناحية اليمين، ويبدلوا مع بعض في المباراة، ويكون بنتايج ظهير أيسر.

وفي نفس الوقت يفكر الجهاز الفني بجدية في الدفع بمحمود حمدي الونش على حساب حسام عبد المجيد في التشكيل الأساسي في ظل اهتزاز مستوى حسام عبد المجيد في الفترة الأخيرة وعدم تركيزه بسبب ملف تجديد عقده مع النادي.

خاض الفريق الأول لكرة القدم تدريبه الرئيسي الأربعاء على ملعب ستاد آل نهيان، استعداداً لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وفي بداية المران عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، أكد خلالها على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية، الخفيفة، بعد تخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم بناء على قرار الجهاز الفني خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وشهد المران التركيز على مجموعة من التدريبات الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد أمام بيراميدز.

وفي نهاية المران خاض الفريق تقسيمة قوية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.