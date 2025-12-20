قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريان مروري جديد يخفف التكدسات ويخدم حركة النقل.. محافظ الغربية يتابع أعمال تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات بنسبة إنجاز 82%

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مستجدات ومعدلات التنفيذ بمشروع محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

واطّلع المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع وتفاصيل الأعمال الجارية، حيث يُعد محور النعناعية أحد المشروعات المرورية الاستراتيجية التي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شوارع وسط مدينة كفر الزيات، وتوفير مسار بديل لسيارات النقل الثقيل، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحد من التأثيرات السلبية على المناطق السكنية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يشمل تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال، تتضمن تغطية مصرف جناج بمواسير بطول 230 متراً، وإنشاء أرصفة جانبية بطول 280 متراً ورصفها بالإنترلوك، إلى جانب تدعيم جانبي الطريق بـ290 متراً من الدبش المائل لحمايتهما من التآكل، فضلاً عن تركيب شبكة إنارة حديثة تضم 50 عمود إنارة لتعزيز عناصر الأمان والسلامة المرورية، موضحاً أن طول محور المرور يبلغ 1760 متراً بعرض 10 أمتار، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 72 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ الحالية نحو 82%.

وأشار محافظ الغربية إلى أن محور النعناعية يمثل جزءاً من رؤية متكاملة لإنشاء محور مروري دائري حول مدينة كفر الزيات، يخدم حركة النقل والتجارة ويدعم النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن المحافظة تواصل المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، وبما يحقق الأهداف المرجوة ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه المشروعات، مؤكداً أن تحسين جودة الحياة اليومية ورفع كفاءة الخدمات على أرض الواقع يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن المتابعة المستمرة للمشروعات تضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

