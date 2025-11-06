قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرار عشرات الآلاف.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية متصاعدة في دارفور
رحلة خطف من العمرانية للبدرشين.. كواليس احتجاز 6 متهمين لشقيقتهم وطفلها
الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
كيفية جمع الصلاة.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط الشرعية
أسعار الحديد اليوم الخميس 6-11-2025 في الأسواق العالمية والمحلية
نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية موجودة منذ سنوات واللحوم بالأسواق آمنة 100%
الولايات المتحدة تلغي رحلات جوية بـ 40 مطارًا رئيسيًا لاستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي
برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد
الصناعات الهندسية تتقدّم.. صادرات مصر للسوق الأمريكية ترتفع 200 مليون دولار خلال عام|تفاصيل
حيرة في الزمالك.. غياب بيزيرا صداع في رأس عبد الرؤوف قبل مواجهة بيراميدز
الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لدينا خطة شاملة لتأمين أسواق الماشية | تفاصيل
ترامب يعلن عن مقاطعته لقمة العشرين في جنوب أفريقيا.. ما السبب؟
رياضة

محمد عواد: نثق في قدراتنا وسند جماهير الزمالك أمام بيراميدز

محمد عواد
محمد عواد
رباب الهواري

أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، مشددًا على أن المباراة ستكون قوية ومليئة بالتحديات، خاصة في ظل قوة المنافس وتطور مستواه خلال السنوات الأخيرة.

عواد: بيراميدز فريق كبير والمنافسة ستكون قوية

قال عواد في تصريحات تليفزيونية إن بيراميدز أصبح فريقًا يمتلك الخبرة في مثل هذه البطولات، موضحًا: “بيراميدز فريق كبير، وأصبحوا متعودين على الظروف دي، ولكن إن شاء الله عنينا على البطولة وتكون من نصيبنا.”

وأضاف حارس الزمالك أن الجهاز الفني واللاعبين يستعدون بتركيز كبير من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتعويض جماهيره وإسعادهم بالبطولة.

رسالة دعم إلى جماهير الزمالك

وجه عواد رسالة خاصة لجماهير الزمالك، داعيًا إياهم للحضور ومساندة الفريق في المدرجات، وقال: “مستنيين دعم جمهور الزمالك  في المدرجات عشان نتأهل ونوصل للنهائي ونفرحهم بالبطولة إن شاء الله.”

وأضاف: “جمهور الزمالك دايمًا بيكون في ضهرنا، وبيفرق معانا في كل بطولة نتواجد فيها، ومستنيين حضورهم، وبنوعدهم بماتش قوي وبطولة نحتفل بيها سوا إن شاء الله.”

قائمة الزمالك المشاركة في البطولة

ويدخل الزمالك مباراة السوبر بقائمة تضم كلًا من:

محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان – عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح – محمود بنتايج – أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الخميس على ستاد آل نهيان بمدينة أبوظبي ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة السوبر المصرى

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
ميتسوبيشي لانسر
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
تسلا سايبر تراك
