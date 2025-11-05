مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ترتيب مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية



الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026.

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026.

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026.



